Ubasart, sobre l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric: ​"Res ho feia preveure"

La consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha dit aquest dijous al Parlament que el reclús que la setmana passada va matar una cuinera de la presó de Mas d'Enric havia tingut una evolució "favorable" i res feia preveure que tingués una reacció com aquella. No obstant, a l'octubre va ser sancionat per donar un cop de puny a un altre intern i no va voler participar en intervencions psicosocials perquè no tenia incentius per progressar de grau, ja que no tenia xarxa familiar o social fora de la presó.

La consellera ha reiterat que no pensa dimitir enmig de la crisi, tal com demanen els sindicats i Junts, Vox, Cs i el PPC. El PSC també ha demanat que s'assumeixi responsabilitats, encara que no han assenyalat directament la consellera. "Si un s'ha convertit en un obstacle per al diàleg i ha perdut la confiança de la plantilla i dels sindicats i no hi ha interlocució possible, quin camí queda per recórrer?", ha dit el diputat socialista Ferran Pedret.

Per la seva banda, la CUP i els comuns han assegurat que les protestes dels treballadors són "legítimes", però han advertit el Govern que ha de vetllar perquè això no impliqui la vulneració de drets fonamentals dels interns i els seus familiars. El diputat cupaire Xavi Pellicer ha assenyalat que el Govern ha de garantir que "un assassinat execrable no es transformi directa i indirectament en un càstig contra la població reclusa i els seus familiars". La líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha remarcat que els drets fonamentals "no són qüestionables".



Risc de reincidència i de violència intrainstitucional mitjà

L'abril del 2016 I.S.O. va matar, també amb un ganivet, una dona amb qui havia tingut contactes anteriorment i va presentar-se voluntàriament a la comissaria dels Mossos d'Esquadra més propera. Immediatament va ser empresonat a Mas d'Enric. El 2018 va ser condemnat a 11 anys de presó per assassinat amb els atenuants de confessió i embriaguesa i va ser classificat en segon grau, el règim ordinari. Hauria pogut sortir en llibertat l'abril del 2027.

Des d'aleshores, el seu pas per la presó havia estat correcte, sense relacionar-se gaire amb altres interns, però sense cap conflicte important, amb bona conducta i "digne de confiança". El seu risc de reincidència i de violència intrainstitucional va ser sempre baix, excepte el maig del 2020, a l'inici de la pandèmia de Covid-19, quan va ser mitjà.

El pres no tenia gaires incentius per tenir permisos de sortida o el tercer grau

En totes les avaluacions de comportament o de participació en tallers i la feina al CIRE obtenia bona nota. No obstant, l'octubre del 2023 va donar un cop de puny a un intern, de qui deia que l'insultava. Va reconèixer els fets i no es va enfrontar als funcionaris, que el van aïllar a la seva cel·la durant aquell dia. Posteriorment va ser sancionat a 11 dies d'aïllament a la seva cel·la per aquests fets, però la sanció encara no s'havia complert.

Els treballadors de la presó el van instar a participar en activitats d'intervenció psicosocial, però ell no va voler. Això va fer que no pogués progressar de grau, però no l'impedia seguir treballant pel CIRE. Segons ell, no tenia suport social o familiar fora del centre, i per tant no tenia gaires incentius per tenir permisos de sortida o el tercer grau.

Quatre anys treballant a la cuina i cap queixa

Feia quatre anys que treballava a la cuina, excepte en els últims mesos del 2023 a causa de la sanció pel cop de puny, i havia arribat a cap de grup perquè tenia formació i dedicació. No hi havia cap queixa contra ell de cap company ni de la cuinera morta. De fet, els responsables de la cuina van demanar al CIRE i a la junta de tractament que el readmetessin després de la sanció de l'octubre passat.

Sobre les mesures de seguretat de les cuines de les presons, Ubasart ha explicat que les eines i ganivets estan custodiats dins d'un armari al búnquer de funcionaris. Quan els interns entren a la cuina després de canviar-se de roba van a recollir les eines necessàries per realitzar la seva feina, i el funcionari del búnquer les entrega amb el degut registre d’identitat. Al finalitzar el torn de treball els interns han de retornar els estris de treball i ningú pot sortir de l'establiment fins que es recompten les eines i ganivets de l'armari de custòdia.

les eines i ganivets estan custodiats dins d'un armari al búnquer de funcionaris

Així mateix, els interns han de passar per detectors de metalls tan a l'entrada com a la sortida del torn. Al llarg del torn, a la cuina, hi ha presència de personal de règim interior per exercir tasques de vigilància i manteniment de la convivència.

Per millorar la seguretat a les cuines, Ubasart ja va explicar dimarts que immediatament s'augmentarà el personal funcionari de vigilància, que es reforçarà el personal de cuina perquè mai es quedi un treballador sol i que es reforçaran els sistemes d'emergència, facilitant dispositius de comunicació i polsadors d'alerta. Per a les properes setmanes es revisaran els protocols i els espais conjuntament amb el personal.

Resresponsabilitats, quan la investigació hagi conclòs

En la seva segona intervenció, Ubasart ha dit que, davant de les peticions de dimissió per part dels treballadors i de bona part de l'oposició política, el departament assumirà les responsabilitats que pertoquin quan la investigació del cas hagi conclòs. "Una dimissió o cessament avançarà en la prevenció de riscos als centres penitenciaris? Seria més fàcil, però no responsable per part nostra", ha dit. En tot cas, ha tornat a estendre la mà als sindicats per dialogar. "Dos no parlen si un no vol", ha reblat.

Entenent que ara mateix hi ha clima preelectoral, ha demanat als parlamentaris fer anàlisis rigorosos i seriosos, i diferenciar entre un incident puntual molt greu, com la mort de la cuinera, amb altres qüestions del dia a dia a l'interior dels centres. Ubasart ha recordat que en 40 anys de competències de la Generalitat en matèria penitenciària no s'ha produït cap assassinat d'un treballador per part d'un intern.