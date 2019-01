UGT reclama als partits independentistes que aprovin els pressupostos de l’Estat per “destensar la situació política”

El sindicat UGT de Catalunya demana als partits independentistes ERC i PDeCAT que donin suport als pressupostos de l’Estat per afavorir l’estabilitat política. El secretari general de l’organització, Camil Ros, ha assegurat que accions com aquestes són “elements que destensen la situació política”. Durant la presentació de les perspectives laborals i socials del sindicat per a l’any 2019, Ros s’ha mostrat convençut que els acords pressupostaris ajudaran a resoldre el conflicte polític entre la Generalitat i el Govern central.



“Donar suport als pressupostos no vol dir renunciar als posicionaments sobiranistes”, ha afegit Ros. El líder sindical també ha sol·licitat al PSC i als comuns que aprovin els comptes al Parlament de Catalunya per la mateixa raó. De cara al nou curs polític, Ros ha instat les formacions polítiques a què siguin responsables i evitin la celebració d’eleccions anticipades que “només servirien per posar més llenya al foc”.



En un context d’inestabilitat política, en el qual els independentistes i els socialistes mantenen el rebuig mutu a negociar els pressupostos, UGT de Catalunya considera que l’únic camí possible és del diàleg. Ros, que va participar en el sopar de la patronal Foment, que va aplegar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra -només a l'inici-, ha comentat que només els queda l’opció de reunir-se. “Jo no els vaig veure tensos”, ha precisat.

Concreció o mobilització

L’any 2019 és el temps de la concreció. Així ha definit Camil Ros les perspectives pel diàleg social d’enguany. “Després de més de mig any de Govern Sánchez, encara no tenim cap avenç laboral”. Davant d’aquest escenari, en el que només predominen les bones voluntats, Ros ha exigit canvis en la reforma laboral i pressupostos socials per evitar que els treballadors es vegin obligats a mobilitzar-se una altra vegada.



Amb relació als pressupostos, UGT ha demanat al Govern de la Generalitat que siguin més socials, de forma que “els treballadors puguin recuperar tot el que se’ls ha robat des de l’any 2010 amb les retallades”. Per fer-ho possible, el sindicat ha insistit en què l’Executiu hauria d’apujar l’IRPF als sous més alts per obtenir més ingressos fiscals.



El mateix dia que es publicaven les dades d’atur de 2018, Camil Ros ha plantejat que l’any 2019 ha de ser el de la concertació per aconseguir l’estabilitat política. “No es pot parlar d’una recuperació real, sinó d’una reducció de l’atur sense una creació d’ocupació”.



Ros ha dibuixat un panorama del 2018, en el qual malgrat la pujada del salari mínim i la reforma del sistema dels treballadors autònoms, “els indicadors qualitatius de l’ocupació no han millorat”. Per aquest motiu, ha apuntat a la importància de pressionar en la negociació col·lectiva per augmentar els sous dels treballadors i revertir les retallades dels empleats públics i el poder adquisitiu que han perdut des del 2010.

Sentència “proporcionada” del Suprem



Poques setmanes abans de l’inici del judici contra els dirigents independentistes, Camil Ros ha demanat al Tribunal Suprem (TS) que “la sentència sigui proporcionada per preservar la cohesió”. El líder de la UGT de Catalunya ha recordat la responsabilitat política que tindrà el tribunal en funció de la decisió que prengui. “Segurament en té més que el govern català i l’espanyol i el seu impacte en la vida política, social i econòmica serà dels més importants en la història de la democràcia”. Ros ha enviat un missatge al TS: que la seva activitat no generi encara més tensió social.



En l’àmbit laboral, el sindicat ha insistit en la seva proposta que el Salari Mínim Interprofesional se situï en els 1.000 euros o fins i tot per sobre per compensar la desviació de la inflació. “La pujada fins als 900 euros és un primer pas”, comenta Ros. La Renda Garantida de la Ciutadania o el compliment del Pacte Nacional per a la Indústria són altres dels objectius que es planteja el sindicat per l’any que acaba de començar.



Camil Ros creu que les dades de l’atur són la constatació que el model de Catalunya i de l’Estat espanyol es basa en la cronificació de la precarietat laboral, que deriva en la pobresa. Per invertir aquesta tendència, UGT aposta per asseure’s a la taula amb els executius i les patronals per impulsar les taules de diàleg social. Així, “desenvoluparem acords de negociació col·lectiva que permetran assolir l’estabilitat”.

Tot i que el 2019 serà “un any complex” perquè ni el Govern de la Generalitat ni el de l’Estat tenen majories per tirar endavant les seves iniciatives parlamentàries, Ros ha proposat la via del diàleg i la concertació per evitar les eleccions anticipades. En un exercici marcat pels comicis europeus i municipals i el judici als líders independentistes, pel sindicat, el camí s’ha de centrar en la cerca de l’estabilitat.



“És cert que el context polític no afavoreix l’estabilitat, però és necessària”, ha assenyalat Ros. Com a exemple, el secretari general d’UGT de Catalunya s’ha referit a la irrupció de Vox a Andalusia i la seva proposta d’eliminar els ajuts contra la violència masclista per donar a suport a PP i C’s. “S'aprofiten de les situacions de debilitat i corrupció per fer discursos trampa, que tensen i confronten a la gent, que els acaba votant”.