Els representants de PP i Vox tornen a trobar-se en un espai comú. Després de la cita d'aquest diumenge a Colón contra els indults, al llarg d'aquesta setmana compartiran agenda en un esdeveniment organitzat per la Fundación Civismo, integrada a la xarxa de lobbies anticomunistes Atlas Network, i New Direction, un think tank fundat per l'exprimera ministra britànica Margaret Thatcher. En aquesta "universitat d'estiu" participaran també dirigents ultraconservadors de Polònia i el Regne Unit.



"El programa explorarà les idees que han alliberat la societat en els últims temps, així com les innovacions que han accelerat el progrés de la humanitat", assenyala Civisme en la descripció de l'esdeveniment, que se celebra des d'aquest dilluns i fins dissabte que ve al Real Centro Universitario María Cristina de El Escorial, un centre privat d'educació superior adscrit a la Universitat Complutense de Madrid i situat en el municipi de San Lorenzo de El Escorial.

Al llarg d'aquests dies, "polítics, acadèmics i líders empresarials discutiran idees per a promoure i defensar els principis de llibertat individual, el lliure mercat i el govern limitat", expressa el lobby espanyol. "Al final de la setmana –subratlla–, tindràs totes les eines necessàries per difondre el missatge de la llibertat".



Aquesta apel·lació genèrica a la "llibertat" és una de les característiques centrals dels diferents grups associats de punta a punta del planeta a la xarxa Atlas Network, que a Europa compta amb l'expresident José María Aznar com un dels seus principals impulsors. Durant les últimes setmanes, diferents lobbies que formen part d'aquest conglomerat han recorregut a la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso perquè donés lliçons sobre el concepte de "llibertat o comunisme" que va repetir incessantment durant la seva campanya electoral per a les eleccions autonòmiques del passat 4 de maig.



La fundació Civismo, organitzadora al costat de New Direction –que té la seva seu a Brussel·les– de la "universitat d'estiu", també combina aquest acèrrim anticomunisme amb una defensa tancada del capitalisme en la seva màxima expressió. El director d'aquesta organització, Juan Ángel Soto, va defensar recentment en un article la suspensió temporal del salari mínim per donar així "flexibilitat als empresaris per negociar lliurement amb els seus treballadors les condicions en les quals els poden contractar i en les quals a aquests els pot compensar treballar".



La posició defensada per Soto és compartida tant per la fundació Civismo com per altres organitzacions que també formen part d'Atlas Network. Entre elles estan la Fundación Internacional por la Libertad, que dirigeix l'escriptor Mario Vargas Llosa, o l'Institut Juan de Mariana, una altra organització ultraconservadora espanyola.

"Camp de batalla"

De cara a la trobada a El Escorial, Civismo ha aconseguit tancar un cartell en el qual apareixen noms de dirigents de PP i Vox al costat de polítics ultraconservadors –i també ultracapitalistes– de diferents llocs. El curs serà inaugurat aquest dilluns per Soto al costat de l'eurodiputat polonès Tomasz Poreba, president de la fundació New Direction i integrant del partit ultracatòlic Ley y Justicia. Aquesta formació, actualment en el Govern d'aquest país, manté forts vincles amb Vox.



El partit de Santiago Abascal enviarà a les jornades d'El Escorial l'europarlamentari Hermann Tertsch i el diputat Francisco José Contreras. També estarà el president de la Fundació Disenso –pertanyent a Vox–, Jorge Martín Frías, qui dimarts participarà en un panell d'alt voltatge: "Definint el camp de batalla i els nostres adversaris ideològics", és el títol de la taula en la qual prendrà part.

Aquest mateix matí començaran les participacions de representants del PP. Edurne Uriarte, diputada de la formació conservadora, figura com una de les ponents de la taula titulada "Contra el totalitarisme". La seva companya Almudena Negro, diputada en l'Assemblea de Madrid, parlarà a la tarda sobre "la temptació totalitària".



L'agenda de la trobada ultraconservadora inclou també Isabel Benjumea, eurodiputada del PP i cofundadora de la Red Floridablanca, lligada també a Atlas Network. Benjumea compartirà taula amb l'ultradretà Tertsch per parlar sobre els Fons Next Generation "com a eixos del futur d'Europa". També serà present el conseller d'Hisenda del Govern de la Comunitat de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, qui tindrà a càrrec seu una conferència sobre "el federalisme fiscal a Espanya".

Els debats sobre la situació d'aquest país comptaran a més amb la participació d'Ignacio Camuñas, exministre en el Govern espanyol d'Adolfo Suárez i fundador de la plataforma España Siempre, una organització que defensa l'eliminació de les comunitats autònomes. El veterà polític parlarà en dues conferències: primer estarà amb Josep María Castellà, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona i President del Club Tocqueville, per dissertar sobre "la Constitució del 78 en crisi". Després, cafè pel mig, farà una exposició en solitari sota el títol "una vida dedicada a la Constitució".

Euroescèptics

"Els principals experts mundials de múltiples camps acadèmics ens ajudaran a comprendre com podem tenir un major impacte en l'avenç d'aquestes idees en el futur", diu Civismo en el programa de la trobada. Entre aquests experts figura l'exdiputat del Partit Conservador britànic Stewart Jackson, integrant de l'ala més dura d'aquesta formació i acèrrim enemic de les unions matrimonials entre persones del mateix sexe.

Jackson, un ferm defensor de la sortida del Regne Unit de la UE, va exercir també com a cap de Gabinet del Ministre per al Brexit. De fet, la seva intervenció en la trobada d'El Escorial serà sobre l'escenari posterior al Brexit a la Unió Europea. També està prevista la intervenció de l'exeurodiputat conservador britànic Geoffrey Van Ordre, que parlarà sobre la "seguretat a Europa", i de John O'Sullivan, exassessor de Margaret Thatcher. El títol de la seva intervenció reflecteix una de les grans inquietuds dels organitzadors de la trobada: "El futur del conservadorisme".