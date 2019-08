Open Arms ha aconseguit aquest dijous que altres nou persones de les 147 que van rescatar del mar i es troben a bord del seu vaixell des de fa dues setmanes siguin evacuats de manera urgent a l'illa italiana de Lampedusa per motius psicològics mentre continua esperant que se li assigni un port.



L'organització ha precisat que havia demanat l'evacuació de tots els nàufrags per causes psicològiques, però amb caràcter urgent per a cinc d'ells (tres adults i dos nens) al costat dels seus acompanyants: en el cas dels menors les seves cosines, en el d'un home la seva dona i en el d'una un dona el seu marit, més un altre home sol.



Els responsables de l'organització humanitària encara no saben a quin port podrà dur a terme el desembarcament de tots els rescatats.

L'ONG ha explicat que membres de la Guardia di Finança, de la Guàrdia Costanera italiana i un equip mèdic oficial han pujat aquest matí a l'embarcació per analitzar la documentació de la nau i els informes mèdics en els quals es basa per a demanar el desembarcament dels 147 rescatats.



Segons ha explicat el fundador de l'organització, Óscar Camps, les dues setmanes a la deriva han deixat mella en els nàufrags, molts dels quals estan sotmesos a molt d'estrès i "problemes molt seriosos", mentre la tripulació tracta d'evitar "intents de suïcidi" i episodis de "violència".

Ya llevamos 5 evacuaciones urgentes en 14 días. ¿A qué esperan a autorizar el desembarque de todas las personas a bordo, a que la emergencia médica sea insostenible? Cuánta crueldad.#PuertoSeguroYa pic.twitter.com/bxxACKoUVe — Open Arms (@openarms_fund) August 15, 2019

L'Open Arms porta hores fondejat en aigües italianes després que aquest dimecres un tribunal italià aixequés el veto d'entrar en aigües d'aquest país que li havia imposat el ministre de l'Interior, l'ultradretà Matteo Salvini, sota l'amenaça de confiscar-li el vaixell i imposar multes milionàries.



Així, després d'obtenir aquesta autorització en la tarda d'ahir, va posar rumb cap a Lampedusa, les costes de la qual ja pot veure després d'aquestes dues últimes setmanes en alta mar; no obstant això, encara no té permís per a poder atracar en un port, cosa que el ministre de l'Interior italià Matteo Salvini ja va anunciar que no atorgarà.



Primers gestos d'algunos governs europeus

Els governs d'Espanya, França, Alemanya, Portugal, Luxemburg i Romania han contactat amb les autoritats italianes per a mostrar-se "disposats" a acollir als migrants i refugiats que viatgen a bord de l'Open Arms' una vegada hagin desembarcat a port, segons el primer ministre italià, Giuseppe Conte, que ha recriminat al seu ministre Salvini, la seva "enèsima" deslleialtat política.



Conte ha publicat una carta oberta a Salvini en la qual defensa que la seva intenció sempre ha estat la de protegir als menors que viatgen a bord de l'Open Arms'.

"Per a la meva sorpresa, vas resumir aquesta posició i em vas atribuir, en termes generals, la voluntat de desembarcar als migrants a bord", ha afegit Conte. El primer ministre ha assumit que aquesta tergiversació forma part de l'interès "obsessiu" de Salvini per reduir un tema complex al lema de "ports tancats" i augmentar "constantment" la intenció de vot.



"Però parlar com a ministre de l'Interior i alterar una posició clara del seu primer ministre, posada negre sobre blanc, és una qüestió diferent. És un clar exemple de col·laboració deslleial, l'enèsima francament, i no ho puc acceptar", ha subratllat el cap de Govern a xarxes socials.