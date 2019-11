El Síndic de Greuges ha demanat al Ministeri de l’Interior del Govern espanyol i al Departament d’Interior de la Generalitat una investigació “rigorosa i imparcial” de l’actuació policial durant els aldarulls postsentència del Procés. El síndic, Rafael Ribó, ha presentat aquest divendres al Parlament l’informe “Dret de manifestació i paper dels cossos policials en les mobilitzacions posteriors a la Sentència 459/2019”, en què conclou que algunes de les actuacions dels antiavalots “van ser desproporcionades” i que es “va produir un excés en l’ús de la força en la dispersió, contenció i detenció de persones”. Per això reclama als governs català i espanyol que investiguin els fets i “sancionin adequadament les infraccions i els delictes que es puguin haver comès”.



En el treball, el Síndic assegura que la majoria de les manifestacions posteriors a les condemnes del Tribunal Suprem “es van desenvolupar en un clima pacífic i tranquil i, per tant, només van requerir una intervenció policial mínima”. Ara bé, afegeix que en manifestacions més minoritàries “es va evidenciar una actitud hostil i violenta per part d’algunes persones concentrades”, que es va traduir en actuacions com “llançament d’objectes contra la policia, crema de contenidors i vehicles estacionats, construcció de barricades, etc.” Segons ell, aquestes actuacions “necessàriament havien de comportar una reacció de les forces de seguretat”.



Això sí, tot seguit conclou que aquesta reacció va ser, en alguns casos, “desproporcionada”, amb un “excés d’ús de la força” i amb “l’inacceptable l’ús d’armament antiavalots molt lesiu, com ara les pilotes de goma o la tècnica del carrusel”. En aquest sentit, en l’apartat de recomanacions el Síndic demana al Ministeri de l’Interior que “substitueixi les pilotes de goma per instruments menys lesius i indiscriminats”.



Així mateix, l’informe també es fa ressò de l’experiència de les persones detingudes, que com han constatat entitats com l’Observatori del Sistema Penal i Drets Humans (OSPDH) en entrevistes, han exposat “de manera majoritària que els agents van aplicar un ús de la força excessiu i desproporcionat”, com ara “cops de porra quan ja estaven immobilitzades, arrossegar per terra la persona agafada pels cabells, etc.”. En aquest àmbit, recalca que els detinguts “han descrit un tracte més agressiu, inadequat i intimidatori” per part de la Policia Nacional. Per això el Síndic afirma que “es van vulnerar seriosament el dret a la integritat moral i els drets de la Llei d’enjudiciament criminal (LeCrim)”.



Finalment, el Síndic també recorda que els agents antiavalots han d’anar degudament identificats i demana a les autoritats “fiscals i judicials”, que “reconsiderin la situació de presó provisional de les persones que encara es troben en aquesta situació”.