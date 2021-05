La ultradreta de Vox s'erigeix com a "l'oposició nacional" i una "alternativa patriòtica" contra l'independentisme. En la seva primera intervenció al Parlament durant el segon debat d'investidura, Ignacio Garriga ha fet un discurs especialment bel·ligerant cap als presos independentistes, arribant a referir-se directament al líder d'ERC a presó, Oriol Junqueras, qui avui ha seguit la sessió des del Parlament: "Defensarem el compliment sencer de les penes de presó d'aquells que van cometre els delictes més greus de la història".

Després de titllar-lo de "violent" i "fanàtic", Garriga ha erigit la bandera de "l'autodefensa nacional" davant el moviment independentista amb un to d'amenaça: "Defensarem fins a les darreres conseqüències la unitat nacional". L'ultradretà ha titllat l'acord entre ERC i JxCat com una entesa "entre un colpista i un fugit": "Sembla que ha guanyat Puigdemont, però guanyi Junqueras o Puigdemont, sempre perden els catalans". També s'ha referit a la CUP com una "formació violenta que promou pràctiques antidemocràtiques".

Garriga també s'ha alineat amb la policia i l'exèrcit pel seu paper a la frontera de Ceuta, on s'està produint una emergència humanitària per la migració de milers de persones des del Marroc, i ho ha titllat "d'invasió". No s'ha estat de carregar contra el que considera "immigració il·legal", i ha assegurat que "per cada política de foment del multiculturalisme que es presenti [al Parlament], presentaran una iniciativa per demanar la deportació de tots els immigrants i la defensa de la cultura occidental".

El líder de Vox a Catalunya també ha fet proclames contra l'avortament, l'educació contra l'LGTBIfòbia i la perspectiva feminista, i ha acabat la seva intervenció carregant contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per no haver informat del ple al rei Felip VI: "Gràcies a sa majestat per haver fet el discurs del 3 d'octubre i responsable d'aturar el cop d'estat separatista de 2017". Borràs, però, l'ha contestat un cop Garriga ha acabat el seu to de paraula: "Perquè no falti a la veritat, li recordo que existeix el correu electrònic. Comunicarem aquest ple pels canals del segle XXI".

Aragonès: "No passaran"

El candidat republicà a la presidència, Pere Aragonès, ha invocat el "no passaran" en la rèplica a 'ultradretà: "Aquest parlament només ha estat tancat dos cops. Durant el franquisme el 39 i amb el 155". A més, el vicepresident en funcions de president ha afirmat que Catalunya acollirà els infants migrats a Ceuta "que pertoquin": "L'autèntic patriotisme busca el benestar de cadascú en la felicitat de tothom. I aquest no és el seu".



En la seva resposta, Garriga ha fet gala de l'entrada del partit ultradretà al Parlament: "Hem passat, passarem i els desallotjarem tots de les institucions".