Vuit de cada 10 persones ateses per la Creu Roja pateixen soledat no volguda

Vuit de cada deu persones ateses per la Creu Roja experimenten algun tipus de soledat no volguda i d'aquestes, el 22% admet patir soledat greu o molt greu. Es tracta d'un dels resultats del primer informe de l'Observatori sobre Soledat no volguda, que també alerta que els joves són el col·lectiu amb els indicadors més alts, on només un 20% considera que "no està sol".

Les persones que pateixen pobresa, exclusió i marginació social, més exposades a la soledat

L'estudi assenyala que les persones que pateixen pobresa, exclusió i marginació social tenen més possibilitats de patir soledat, un fet que també es relaciona directament amb el nivell d'ingressos. Pel que fa a les noves tecnologies, contribueixen a pal·liar la situació, però poden portar a les persones a relacionar-se "principalment de forma virtual". L'estudi s'ha elaborat a partir de les enquestes realitzades els mesos de febrer a maig de 2022 a un total de 1.511 persones ateses per l'entitat.



Els indicadors més alts es donen entre el grup de persones amb edats compreses entre els 18 i els 29 anys, mentre que els indicadors més alts d'absència es donen entre les persones més grans.

De fet, aquest és un dels aspectes que ha remarcat la impulsora de l'estudi, Anna Sabaté, que ha recordat que"tradicionalment" s'havia atribuït la soledat a la "gent gran" i no pas a altres persones de menys edat. També ha desvinculat el sentiment de soledat del fet de viure "sol", ja que es refereix més a "la manca de relacions o de vinculació amb la comunitat".



En aquest sentit, Sabaté també ha insistit que fins ara "la majoria d'estudis i recursos" s'havien destinat a pal·liar la situació concretament en aquest col·lectiu. En la mateixa línia s'ha expressat el coordinador de la Creu Roja a Catalunya, Enric Morist, que ha explicat que "fa deu anys" no es pensaven que estarien treballant en aquest aspecte.

Pel que fa a aquelles que pertanyen a col·lectius més vulnerables – migrants, persones amb discapacitat, aturades, o per exemple mares monoparentals – presenten uns indicadors superiors a la mitjana i, en els casos on conflueixen dos o més factors, la soledat augmenta de forma exponencial.



La visió de viure sol és més desfavorable entre els homes i aquesta diferència augmenta encara més amb l'edat. Així, una de cada tres persones menors de 65 anys vol viure sola quan arribi a la vellesa i entre les dones, aquesta és la opció majoritària. Finalment, l'informe destaca que el 75% de les persones no disposen de cap tipus de suport professional ni tecnològic per a la seva cura o la de la seva família. A partir dels 80 anys, més de la meitat reben algun tipus de servei.

El paper de les noves tecnologies

L'informe de la Creu Roja sosté que les noves tecnologies poden ajudar a pal·liar les situacions de soledat. Set de cada deu persones enquestades utilitzen de forma diària aplicacions i eines, així com videotrucades per parlar amb altres persones. De fet, tres de cada deu consideren que poden ajudar a millorar la seva qualitat de vida i aquest percentatge s'enfila fins prop del 50% entre les que tenen accés a internet.



Tot i això, l'entitat alerta dels casos de persones que es relacionen principalment de forma virtual, les quals poden presentar indicadors de soledat més elevats. El document també posa en relleu que el confinament i les restriccions imposades durant la pandèmia van provocar un increment del sentiment de soledat i uns canvis en les maneres de relacionar-se que tendeixen a convertir-se en habituals.