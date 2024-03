Una xarxa d’oficines bancàries mòbils circularà per tots els municipis de Catalunya que no tenen entitat financera

No tenir caixer o oficina bancària al poble és un problema per a milers de veïns, que es veuen obligats a desplaçar-se fins al municipi més pròxim que tingui aquest servei, per fer gestions tan habituals com retirar o ingressar diners. Per posar fi a aquest greuge, la Generalitat de Catalunya ha creat una xarxa d’oficines bancàries mòbils que oferiran atenció financera personalitzada als 503 municipis de Catalunya que no disposen de cap caixer. Les entitats encarregades de fer-ho seran Caixabank i Caixa Enginyers.



Les primeres oficines mòbils començaran a operar al setembre i es pretén cobrir el 100% de la població del país en un termini màxim de nou mesos. Actualment, el 54% dels municipis de Catalunya no té sucursal bancària. Això comporta que més de 300.000 catalans i catalanes pateixen risc d’exclusió financera, és a dir, no tenen accés a serveis financers al seu poble o ciutat. Per la consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas Guix, el projecte permetrà garantir la inclusió financera a tot arreu, i "acabarà amb una situació que considerem injusta" perquè "cap ciutadà se senti exclòs per lloc de residència, edat, competències digitals o recursos econòmics".



Quan estarà en marxa?

Es preveu que la banca mòbil estigui en funcionament en un termini màxim de nou mesos. CaixaBank operarà a 503 municipis, distribuïts en 41 comarques, mentre que Caixa Enginyers ho farà a 313 municipis, de 24 comarques. El servei el prestaran les dues entitats que, de manera alterna, aniran cada quinze dies als municipis en què operin les dues, i un cop al mes als pobles on només doni servei una entitat.

Distribució per municipis de les entitats financeres que gestionen el servei. — Generalitat de Catalunya

La Generalitat ha adjudicat el contracte per dos anys, prorrogables a dos més, i per un import de 990.920 euros anuals. El cost del servei serà compartit per la Generalitat i les entitats.

Quins serveis oferiran?

Les oficines bancàries mòbils permetran als clients de qualsevol entitat realitzar tots els serveis propis d’una oficina bancària: retirar i ingressar diners en efectiu, domiciliar el pagament dels rebuts i els tributs als comptes bancaris; consultar moviments i saldo i obtenir extractes de comptes bancaris, entre d’altres. A més, també prestaran una atenció personalitzada en la gestió tant dels comptes com d’altres productes bancaris i financers d’actiu, passiu i d’intermediació.



Cada entitat haurà de fer una proposta de ruta que garanteixi la visita de l’oficina bancària mòbil un dia al mes a cada municipi. En el cas dels pobles de fins a 250 habitants, s’hi hauran d’estar un mínim de 30 minuts i, als de més de 250 habitants, no podran baixar de l’hora.



Pel que fa als horaris d’atenció, seran de dilluns a divendres de 8.00 a 17.00 hores, amb una hora de pausa per dinar, tret dels divendres, quan el servei finalitzarà a les 15.00 hores. En el període que va del 23 de maig al 30 de setembre, el servei serà de 8 a 15.00 hores de dilluns a divendres.



Desaparició d’oficines bancàries

Des del 2008 a Catalunya han desaparegut gairebé tres de cada quatre oficines bancàries, un total de 5.961. Segons dades del Banc d’Espanya, fa catorze anys hi havia 8.155 oficines i el 2022 aquesta xifra ha baixat fins a 2.194. Es tracta d’una tendència generalitzada a tota Europa que, en el cas de Catalunya, ha estat més intensa. Mentre que el nombre d’oficines ha caigut un 41% a la Unió Europea i un 58% a l’Estat, a Catalunya el descens estat d’un 73%.



Davant d’aquesta situació, la consellera Natàlia Mas destaca que la iniciativa de portar oficines bancàries mòbils a tots els municipis és una aposta clara pel reequilibri territorial, un dels eixos prioritaris del Govern. La titular d’Economia i Hisenda considera que el repte com a Govern i com a país és garantir que qualsevol ciutadà o ciutadana pugui viure una vida digna arreu del territori català.



Els ajuntaments, un paper actiu

Els ajuntaments tindran un paper actiu en la implementació del servei d’oficina bancària mòbil. Seran els encarregats de determinar la ubicació, garantir un punt de presa de corrent, fer difusió del servei, recollir les incidències que es produeixin i traslladar-les als responsables i elaborar un informe anual amb la valoració de la qualitat del servei.