Yolanda Díaz presenta a Ada Colau com el referent progressista i assegura que la dreta no governarà a Barcelona

La cap de llista de Barcelona en Comú i alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ha arrencat el primer cap de setmana de campanya electoral recolzada novament per la vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz, amb la predisposició d'encadenar un tercer mandat i de pactar amb altres forces progressistes per guanyar la carrera a la dreta. "Hem de tenir molt clar qui tenim al costat i, encara que tinguem diferències, reivindiquem els governs de coalicions progressistes", ha afirmat Colau en l'acte que ha tingut lloc aquest dissabte en la plaça major de Nou Barris de Barcelona.

Colau reivindica els governs de coalicions progressistes per guanyar la dreta

Sota el lema "Barcelona obre camí", Colau ha assegurat davant de desenes de persones que "sabem que tenim opcions clares de guanyar, però estarà apretat". La pluja ha sorprès els assistents durant uns minuts, que han resistit sota els paraigües per escoltar la proposta del partit que ha encapçalat l'última enquesta del CIS. Segons aquestes mateixes previsions, trepitjant-li els talons es troba el candidat del PSC, Jaume Collboni.

Polítiques per a la gent treballadora

Durant la trobada, la candidata de Barcelona en Comú ha carregat contra el model de Trias, que "vol tornar a posar catifes vermelles" als més privilegiats i que "ha demostrat que vol derrocar tot el que hem construït". Ha afegit, també, que "la sorpresa és que el PSC ha obert la porta a pactar amb Junts per Catalunya" i que "és preocupant que el discurs de Collboni s'assembli cada vegada més al de Trias, volent frenar les transformacions de Barcelona".

En aquesta mateixa línia, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha apel·lat directament al candidat de Junts fent referència a unes declaracions on Trias assegurava que una persona amb un sou de 3.000 euros no podia arribar a final de mes. "Senyor Trias, la mitjana salarial a Catalunya és de 23.500 euros bruts, és a dir, 1.700 euros al mes". "Un senyor que està a Mart no està preparat per a governar", ha sentenciat.

Colau: "El PSC ha obert la porta a pactar amb Junts per Catalunya"

A més, Díaz ha fet una crida per mobilitzar-se contra el model de les dretes que sorgeix en "diferents formacions" i que no "serveix per a la gent humil, el de les corrupcions i obres faraòniques". Entre aplaudiments, la vicepresidenta ha declarat que "això no va de noms, sinó de polítiques" i que "la dreta no governarà a Barcelona, es digui Trias o com es digui". Colau i Díaz han fet una crida a una mobilització progressista total que freni el retorn de la dreta al capdavant del consistori barceloní.

El dret a l'habitatge i la massificació turística, al centre de la campanya electoral

"El 50% de les persones que viuen de lloguer a Espanya corren el risc o estan en la pobresa", ha assenyalat Díaz, i ha afegit que hi ha "4 milions de famílies hipotecades que, a causa de les pujades d'interessos, han vist revaloritzades les seves hipoteques en 300 euros". Per a Colau, el dret a l'habitatge és un problema que fa dècades que s'acumula, però que el seu govern ha tractat de solucionar a través de mesures com la creació d'una Unitat Antidesnonaments "pionera" i un Pla de Barris amb un pressupost de 300 milions d'euros.

Quant al turisme, Colau ha assegurat que "és benvingut", sempre que sigui "sostenible". "Diem que no als que volen la massificació turística, que augmenta l'especulació i desplaça els veïns".

En l'acte, que ha finalitzat a dos quarts de dues del migdia, també hi ha participat Janet Sanz, segona tinent d'alcaldia de Barcelona i exregidora del districte de Nou Barris. Tant ella com Colau i Díaz, han homenatjat les lluites veïnals de la zona, com un exemple de "poder popular".