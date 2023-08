Yolanda Díaz proposa reformar el reglament del Congrés per poder intervenir en català, basc i gallec

Yolanda Díaz proposa reformar el Reglament del Congrés perquè s'hi pugui intervenir en les llengues cooficials, és a dir, en català, gallec i basc. La vicepresidenta segona del Govern espanyol en funcions i líder de Sumar defensa que seria "un element important de cara a la conformació de la Mesa" de la cambra baixa.

"Per què no hem de poder expressar-nos en les llengües cooficials? Crec que és un model que té encaix constitucional i que seria molt positiu", ha dit en una entrevista a TVE. Per a ella, suposaria un "avenç" i un reconeixement que l'Estat és "un país divers, plural i un país de països".

Sumar vol recuperar la idea proposada el juny passat per modificar l'article 6 del Reglament, que defineix els drets de diputats i diputades, a fi de "garantir" que els parlamentaris "poden expressar-se també en els idiomes oficials a les seves comunitats autònomes d'origen". La formació posa com a exemple el Senat, on actualment es permet l'ús de català, basc i gallec de forma parcial.

L'espai de Díaz ja ha iniciat negociacions amb el PSOE per revalidar la coalició, així com converses amb ERC i Junts, i d'altres de la majoria progressista. Preguntada per si es tracta d'una petició dels partits catalans i bascos per donar suport a la investidura del socialista Pedro Sánchez, ha deixat clar que és un "compromís" de Sumar que porten des de la campanya electoral.