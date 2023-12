7 cremas para cuidar de tu piel seca en invierno

En los meses invernales, mientras disfrutamos del calor reconfortante de nuestros mejores abrigos y nos sumergimos en el cálido deleite del chocolate caliente, enfrentamos un desafío común: la deshidratación y picazón de la piel. Los cambios constantes entre ambientes interiores y exteriores, las bruscas caídas de temperatura y los vientos gélidos pueden hacer que nuestra piel se vuelva más susceptible. Sin embargo, la adaptación de nuestra rutina de cuidado de la piel a las demandas del clima invernal puede ser la clave para preservar una piel saludable y radiante.



Cuando la barrera cutánea no está en su mejor forma, la producción de lípidos naturales es afectada, esas grasas esenciales para conservar la humedad de la piel. Sin embargo, con una buena rutina de cuidado de la piel, el frío se vuelve manejable. De aquí la importancia crucial de la hidratación en invierno, donde el frío y las bajas temperaturas pueden resecar la piel, causando sensaciones de tirantez y deshidratación. A lo largo del artículo, presentaremos una cuidadosa selección de productos diseñados para combatir estos desafíos invernales, brindando a tu piel la nutrición necesaria para mantenerla saludable y radiante. ¡Descubre cómo lograr un cutis perfecto incluso en los días más fríos!





Las mejores cremas para cuidar tu piel seca en invierno

1. Cremas faciales hidratantes

El rostro, una zona delicada y constantemente expuesta al clima invernal, se convierte en el epicentro de varios desafíos cutáneos durante los meses más fríos. A diferencia de otras partes del cuerpo, la piel facial no está resguardada por capas abundantes de ropa, dejándola vulnerable a las inclemencias del tiempo. Las bajas temperaturas, los vientos helados y la calefacción constante pueden afectar drásticamente la hidratación y la salud de nuestra piel facial. Es en este escenario desafiante que la elección de cremas faciales hidratantes específicamente formuladas para el invierno se vuelve esencial. En Primor, podrás explorar una amplia gama de productos de alta calidad que cuidarán y mimarán tu piel durante los meses más fríos del año.



Ultra Facial Cream Crema Facial Hidratante - Primor

No te pierdas del mejor cuidado para tu rostro con la Ultra Facial Cream de KIEHL'S, disponible en la tienda online de Primor. Esta crema facial hidratante es tu aliada indispensable para afrontar los embates del invierno con gracia. Su fórmula ultraligera, enriquecida con escualeno, glicerina y glicoproteína glacial de aceituna, se absorbe al instante, dejando la piel suave, tersa y visiblemente saludable durante 24 horas. ¿Por qué deberías elegirla? Porque va más allá de la hidratación básica: equilibra las áreas más secas con unas 2.3 veces más de humedad y, gracias a su versatilidad, es apta para todos los tonos y texturas, incluso para la piel sensible y la de los hombres. Además, no te pierdas los descuentos Primor de hasta un 42% menos en este producto. Dile adiós a la sequedad invernal y dale la bienvenida a una piel nutrida y resplandeciente.



Crema hidratante facial. — Fuente: Primor

Hydrance Gel en Crema Facial Hidratante - Primor

Conquista el invierno con Hydrance Gel en Crema Facial Hidratante de Avene, disponible en la tienda online de Primor. Este tesoro de hidratación profunda y duradera es tu compañero esencial para cualquier tipo de piel, incluso las sensibles y deshidratadas. Gracias al exclusivo complejo patentado Cohederm, actúa como un reservorio de agua natural, manteniendo tu piel perfectamente hidratada. Impulsado por el Agua Termal de Avène, este gel en crema proporciona calma inmediata y suavidad. Úsalo diariamente por la mañana, como mascarilla nocturna o para el contorno de ojos. Su textura, adaptable a todo tipo de pieles, se transforma en agua al contacto con la piel, brindando alivio instantáneo y dejando tu piel fresca y revitalizada día tras día. No dejes que el invierno deshidrate tu piel, y disfruta del alivio y la hidratación que necesitas con Hydrance Gel en Crema Facial Hidratante de Avene.



Crema hidratante facial. — Fuente: Primor

2. Cremas hidratantes para el cuerpo

Concluida la categoría del cuidado facial, es hora de extender nuestros mimos más allá del rostro y adentrarnos en el mundo de las cremas hidratantes para el cuerpo. Si bien hemos abordado la delicadeza de la piel facial, ahora nos sumergiremos en darnos una atención completa. El invierno presenta desafíos particulares, y las cremas se presentan como aliadas esenciales para combatir la sequedad y mantener una piel suave y nutrida en cada rincón, transformando tu rutina de cuidado corporal. Para descubrir estos productos, Dosfarma y Douglas se presentan como tiendas ideales, ofreciendo una selección variada y de calidad.



Hydrance Gel en Crema Facial Hidratante - Dosfarma



Crema hidratante corporal - Fuente: Dosfarma.

La CeraVe Crema Hidratante Familiar, disponible en la tienda online de Dosfarma, es una aliada imprescindible para el cuidado corporal diario, especialmente durante el invierno. Más que una simple crema, es una solución integral que regenera la barrera protectora de la piel con su composición única de tres ceramidas esenciales y ácido hialurónico. Perfecta para pieles secas a muy secas, este elixir no contiene perfumes y no obstruye los poros, siendo la opción ideal para aquellos con tendencia atópica. Su aplicación, con un suave masaje, desencadena la tecnología MVE, liberando hidratación controlada durante 24 horas. Con un uso consistente, garantiza resultados óptimos, convirtiéndola en la elección indispensable para aquellos que buscan una piel radiante y protegida durante los meses invernales. Aprovecha un código promocional Dosfarma del 10% menos en tu primer pedido.

Neutrogena Loción Corporal Hidratación Profunda Piel Seca - Dosfarma



Crema hidratante corporal - Fuente: Dosfarma.

La Loción Corporal Hidratación Profunda Piel Seca de Neutrogena, disponible en la tienda online de Dosfarma, es el bálsamo esencial para combatir la sequedad invernal. Con una textura untuosa no grasa, que permite vestirse tras la aplicación, esta crema eficaz actúa desde el primer contacto con la piel. Ideal para pieles secas, proporciona una hidratación profunda que perdura hasta 24 horas. La fórmula Noruega de Neutrogena, enriquecida con glicerina, parafina y un complejo de azúcares vegetales, penetra aportando hidratación óptima y protección contra las agresiones externas. Con una suave fragancia y rápida absorción, esta loción es la respuesta definitiva para una piel tersa, suave y protegida. No dejes de incorporarla a tu rutina diaria post-ducha para disfrutar de una hidratación eficaz y duradera.

3. Cremas hidratantes para las manos

En invierno, nuestras manos enfrentan desafíos constantes debido al frío y la sequedad ambiental. La piel delicada de las manos tiende a deshidratarse y agrietarse, perdiendo su vitalidad. Es aquí donde las cremas de manos se convierten en productos indispensables, proporcionando no solo hidratación esencial, sino también protección contra el clima. La importancia de estas cremas radica en restaurar la barrera cutánea, nutrir la piel y prevenir la incomodidad asociada con la sequedad. Encuentra las mejores opciones en Douglas, tu tienda ideal para cuidado y bienestar.



Crème Jeunesse des Mains - Douglas



Crema hidratante para las manos - Fuente: Douglas.

La Crème Jeunesse des Mains de Clarins, disponible en la tienda online de Douglas, es nuestra elegida para aplicar en el invierno. Esta crema, ligera e hidratante, se presenta como una caricia nutritiva que suaviza, alivia y nutre profundamente. Enriquecida con extractos de plantas naturales como manteca de karité, aceite de sésamo y mirra fortificante, esta fórmula sublime acondiciona y reconforta la piel áspera y seca de las manos, cutículas y alrededor de las uñas. Creando un guante protector invisible, defiende contra las fuertes condiciones climáticas, como el frío y la contaminación, evitando signos prematuros de envejecimiento. Su fórmula no grasa se fusiona delicadamente con la piel, dejándola suave y cómoda. Para quienes buscan una experiencia de cuidado excepcional para las manos en invierno, la Crème Jeunesse des Mains de Clarins es una elección incomparable. Aprovecha un código descuento Douglas del 5% adicional en esta tienda online.



4. Crema de ducha nutritiva Elemis

Tras abordar las cremas nutritivas para manos, cuerpo y rostro, es esencial no pasar por alto la importancia de la crema de ducha nutritiva durante el invierno. En esta estación, la piel requiere un cuidado completo, y la ducha no es la excepción. Las fórmulas ricas y nutritivas no solo limpian, sino que también hidratan y protegen, evitando la sequedad. La elección adecuada de crema de ducha es clave para preservar la salud de la piel. Descubre las opciones más nutritivas en LookFantastic, tu tienda de confianza para un cuidado integral.



Crema de ducha nutritiva Elemis - LookFantastic



Crema de ducha - Fuente: LookFantastic.

La Crema de ducha nutritiva Elemis, disponible en LookFantastic, redefine el arte de la ducha invernal, transformándola en un ritual para la piel. Con una combinación exquisita de ingredientes exclusivos, este gel Skin Nourishing Bath and Shower Cream envuelve la piel en una leche de proteínas que hidrata y equilibra a la perfección. Sus nutritivos aceites de camelia, macadamia y jojoba proporcionan una hidratación intensa, dejando la piel sedosa y saludable. Ideal para aquellos que buscan una experiencia sensorial en cada ducha, esta crema se convierte en un imprescindible para nutrir y rejuvenecer la piel. Descubre el placer de la ducha con Elemis en LookFantastic y regala a tu piel el cuidado que se merece.

5. Para finalizar, pero no menos importante… los bálsamos labiales

Completa tu rutina de protección e hidratación de tu piel con los bálsamos labiales. Estos productos actúan como barreras protectoras, manteniendo los labios hidratados y resguardados de las inclemencias del clima. Compuestos por ceras que forman una película protectora, evitan la pérdida de hidratación natural, previniendo grietas y sequedad. Para incorporar esta pieza clave en tu cuidado invernal, descubre las opciones de bálsamos labiales en LookFantastic, tu tienda de confianza para lograr unos labios protegidos y radiantes.



Bioderma Atoderm Stick levres Barra de protección labial ultrahidratante - LookFantastic



Bálsamos labiales - Fuente: LookFantastic.

Atoderm Barra Labial Hidratante es un imprescindible labial nutritivo que va más allá, proporcionando regeneración y calma para unos labios impecables. Su fórmula única aporta un confort inigualable y se presenta como la solución práctica para hidratar y proteger los labios en la rutina diaria. Enriquecido con manteca de karité, conocida por sus propiedades nutritivas, este labial no solo hidrata profundamente, sino que también regenera y calma, brindando un bienestar duradero. La cera de abejas forma una barrera protectora, salvaguardando los labios de los elementos externos. Con Extracto de Laminaria, calma y alivia la irritación, ideal para labios secos, muy secos y agrietados. Este lápiz labial, adecuado para el uso diario, actúa rápidamente para dejar los labios suaves y flexibles. Disponible en su sitio online junto con otros descuentos LookFantastic, es la elección perfecta para aquellos que buscan labios saludables en invierno.