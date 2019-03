Un exalumno del colegio salesiano San Miguel Arcángel, en Madrid, ha denunciado ante la policía a su antiguo profesor y sacerdote Marcelino Antón por abusos sexuales en la década de los noventa. Según publica el diario El País, el denunciante tenía 10 años cuando se produjeron los hechos. Sin embargo, ocultó lo sucedido hasta su segundo curso de BUP, cuando el joven ya había cumplido los 15 años.

La madre afirma al citado medio que ella misma se presentó en el colegio para hablar con el director del centro. "Le pregunté qué estaba pasando y no me negó los hechos. Se quedó callado. Tampoco apartó a Marcelino". Pero no denunció.

Entonces era 1993, y desde esa fecha se arrepiente de no haber acudido a denunciar los abusos a la policía. Pero, explica, "la presión y el miedo" por hacer más daño a su hijo pudieron con ella y, finalmente, mantuvo el silencio.

Ahora, 26 años más tarde, ha decidido dar su caso a conocer. En parte, impulsada por todas aquellas personas que han tenido el valor de denunciar hechos similares, como fue el caso de los ocho exalumnos que denunciaron a un educador por unos delitos de agresión sexual en el colegio de Salesianos en Bilbao en la década de 1980.



Asegura que, después de que su madre acudiese al colegio para hablar personalmente con el director, hubo otras dos ocasiones en las que notificó al colegio los abusos: la primera fue hace dos años, la última fue hace apenas unos meses. Pero nadie le hizo caso. "Llevo años intentando que alguien me escuche", reconoce el denunciante a El País. "Pensaba que podía haber más niños que podían estar sufriéndolos", sentencia. Sin embargo, los Salesianos afirman que, cuando el denunciante les escribió vía correo electrónico, la orden puso en marcha el protocolo antiabusos, cesaron al sacerdote de sus cargos y abrieron una investigación.

Marcelino Antón es otro nombre más en sumarse a una larga lista de denuncias que la Iglesia acumula por abusos. En los últimos meses, casos similares han saltado al plano mediático. Entre ellos, el escándalo del caso de los Maristas de Sants, que se destapó a raíz de la denuncia del padre de uno de los menores después de que su hijo le desvelara que había sido abusado por el profesor de educación física entre los 13 y 15 años.