Admiten a trámite la demanda de desahucio contra las exclarisas de Belorado (Burgos)

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Briviesca ha aceptado a trámite la demanda de desahucio presentada por el arzobispo de Burgos contra las exmonjas del Monasterio de Santa Clara en Belorado. Las exreligiosas, que abandonaron voluntariamente la Iglesia y fueron excomulgadas en junio, enfrentan ahora un proceso judicial impulsado por la institución eclesiástica para desalojarlas del monasterio.



El arzobispo de Burgos ha informado este viernes, a través de una nota de prensa, que la demanda de desahucio presentada el 16 de septiembre también abarca a cualquier persona que, al igual que las exmonjas, se encuentre en el monasterio sin un título legal ni autorización para permanecer en el lugar. El arzobispo ha señalado que, en caso de que el demandado no se presente de manera legal, se ha previsto el 23 de enero de 2025 como fecha para llevar a cabo el desalojo.



Sin embargo, esta medida no afecta a cinco monjas de mayor edad que, al no haberse involucrado en el cisma religioso, no fueron excomulgadas. Según el arzobispo, estas religiosas constituyen la comunidad monástica de Belorado y residen legalmente en el convento.



El decreto de admisión a trámite, notificado al arzobispo este viernes, establece que la defensa del demandado solo podrá basarse en dos argumentos: la existencia de un título legal que le permita ocupar la vivienda o la falta de título por parte del demandante.



El arzobispo ha explicado que la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu ha dispuesto la asistencia inmediata para las hermanas mayores en el monasterio de Belorado. Para ello, se trasladarán hermanas de otros monasterios en cuanto las exreligiosas dejen de bloquear el acceso.



El arzobispo informó el martes, mediante otro comunicado, que debido a la baja laboral de la cuidadora de las religiosas de mayor edad, se había contratado a una nueva persona para atenderlas. Sin embargo, al presentarse en el convento, se le negó el acceso.



Seis meses desde que estallara la crisis

Las exmonjas del Monasterio de Santa Clara de Belorado, que agrupa también a las comunidades de Derio y Orduña, en Bizkaia, anunciaron su salida de la Iglesia católica el pasado 13 de mayo mediante un manifiesto y una carta pública.



El 29 de mayo, la Santa Sede nombró al arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio, otorgándole plenos poderes en asuntos económicos, inmobiliarios y religiosos sobre la comunidad. Posteriormente, Iceta envió una carta a diez de las 15 religiosas, solicitándoles que comparecieran ante el tribunal eclesiástico para confirmar individualmente su decisión de abandonar la Iglesia.



El 22 de junio de este año el arzobispo Iceta firmó los decretos de excomunión de las diez religiosas

Ante la falta de respuesta, el 22 de junio, el arzobispo Iceta firmó los decretos de excomunión de las diez religiosas y su expulsión de la vida consagrada, ordenando su abandono del monasterio de Belorado. Sin embargo, hasta la fecha, esta petición no ha sido cumplida.



El 16 de septiembre, el arzobispo presentó una demanda de desahucio contra las diez exreligiosas, de las cuales dos ya han dejado el convento por diversas razones. Con la admisión a trámite de la demanda, notificada este viernes, las exmonjas tienen un plazo de diez días para responder ante el juzgado.