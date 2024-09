Al descubierto un chat de Telegram donde un grupo de propietarios se organizan para aprovecharse de sus inquilinos

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha denunciado en la red social X (antes Twitter) la existencia de un grupo de Telegram con más de 2.000 propietarios de viviendas, donde se discuten estrategias para explotar a los inquilinos. El grupo, llamado "Inversión en alquiler por habitaciones", permite a los participantes acordar cuánto cobrar a sus inquilinos y en qué condiciones.

En los mensajes del chat, los propietarios reconocen abiertamente que no cumplen con la legalidad en los alquileres de habitaciones, pero aseguran que "cuando venga alguna norma ya nos preocuparemos". Según el sindicato, esta medida no llega porque la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, "no tiene intención de regular este mercado".

El sindicato también denuncia la existencia de fraude de ley en el grupo. Un propietario admite en el chat que utiliza contratos de habitación para eludir la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y evitar respetar los derechos de los inquilinos, amparándose en la "libertad de pactos". Otro usuario sostiene que, al no estar sujetos a la LAU, las condiciones del alquiler se acuerdan entre las partes, de modo que si el inquilino ha aceptado, "no tiene nada que reclamar", aprovechando las lagunas legales para beneficio propio.

Las conversaciones revelan también prácticas de exclusión y discriminación, como evitar alquilar a mujeres con hijos, personas extranjeras y determinados "perfiles de inquilinos". El sindicato denuncia que "esta gente sin escrúpulos es la que decide quién tiene techo y quién no, evidenciando una vez más actitudes misóginas, racistas y discriminatorias por parte de los propietarios".

Sindicato de Inquilinas de Madrid: "Trabajamos 15 días al mes solo para entregárselo íntegramente a esta gente"

En su hilo de X, el sindicato expone fragmentos de la conversación donde los propietarios destacan la "libertad financiera" que les proporciona vivir del rentismo. "Las inquilinas destinamos más del 50% de nuestros ingresos al alquiler, es decir, trabajamos 15 días al mes solo para entregárselo íntegramente a esta gente", lamenta el sindicato, denunciando la injusticia de la situación.

La palabra "rentabilidad" es la más repetida en todos los mensajes. Un usuario relata cómo compró una casa por 67.000 euros y obtiene 10.320 euros al año en ingresos. "Negocio del siglo. Así vemos tanta gente peleándose por comprar viviendas (o locales o trasteros) para alquilar", señala el sindicato, criticando el enfoque lucrativo en el mercado inmobiliario.