Almeida sume BiciMad en el caos con decenas de estaciones vacías y bicicletas desaparecidas

La puesta en marcha de la reforma del servicio de BiciMad, acompañada de la gratuidad temporal del sistema, está desembocando en el caos absoluto. Las estaciones de carga están desoladas y encontrar bicicletas ancladas es cada día más complicado. "Es terrible. Nunca había estado así de mal, la carga de trabajo es inmensa", denuncian desde la Plataforma Sindical de la EMT, empresa municipal encargada de gestionar el sistema de bicicletas públicas.

La ampliación de la red de bicicletas ejecutada hace semanas desde el Ayuntamiento es una razón de peso. Las nuevas bicicletas no son compatibles con las estaciones de carga antiguas y viceversa, las viejas bicicletas no son compatibles con las nuevas estaciones, de modo que los usuarios no consiguen fijar los vehículos a los centros de carga y quedan, en el mejor de los casos junto a las estaciones o, en el peor de los casos, sin batería, con el GPS fuera de servicio y sin poder ser localizadas por los empleados.

"Han hecho una mala planificación de la expansión del servicio. Las bases del exterior de la M30 son nuevas y la gente que viene del centro, con bicicletas viejas no puede anclarlas porque son incompatibles. A todo este caos, le sumas la decisión electoralista de poner BiciMad gratuito hasta junio y pasa lo que pasa. Es una jaimitada", denuncia Elías Calderón, portavoz de la Plataforma Sindical EMT.

El Ayuntamiento anunció hace varias semanas que el servicio de bicicletas sería gratuito hasta verano y justificó su decisión en la necesidad de compensar a los usuarios por los problemas técnicos derivados de la ampliación de la red. Para evitar el colapso y garantizar la disponibilidad, Martínez-Almeida restringió el uso de bicicletas a un límite de 30 minutos continuados, pero eso no ha bastado.

Público ha preguntado al área de Medio Ambiente del Consistorio y a la EMT cuántas bicicletas se han visto afectadas y desaparecidas del sistema pero no ha obtenido ninguna respuesta. Según El País, en la primera semana de servicio gratuito 500 bicicletas quedaron sin localizar, fuera de estaciones y con el GPS desactivado. Esta cifra, según los trabajadores de EMT, podría ser mucho mayor.

Desde la oposición, por su parte, critican la gestión del servicio de bicicletas. Eduardo Rubiño, concejal de Más País, habla de "la crónica de una muerte anunciada" y enumera todos los problemas que ha generado en dos semanas el plan de ampliación. "Almeida tenía que haber empezado a desarrollar en mayo de 2022 y en diciembre no habían firmado el contrato aún. Y todo lleno de desarrollos imposibles que no se hacen en dos meses para permitir convivir los dos sistemas empezar sustituyendo rápidamente el antiguo y después ir ampliando a pocos. En lugar de eso, se han liado la manta a la cabeza con un criterio 100% electoralista ampliando a saco a pesar de que era la mejor forma de hacer fallar el servicio", argumenta a Público el político.

Problemas informáticos y falta de trabajadores

La transición al nuevo sistema de BiciMad también ha generado incidencias importantes en los sistemas informáticos. La migración de cuentas de usuarios de la vieja aplicación a la nueva presentó problemas durante la primera semana, lo que impidió a muchos ciudadanos acceder al servicio. Además, las tarjetas de uso que se sacan en las bases no mostraban compatibilidad con el resto de estaciones. Es decir, si una persona sacaba un pasé en la estación 54, solo podía sacar bicicletas en esa base y no en otras.

El desembarco del nuevo BiciMad genera una sobrecarga de trabajo difícil de asumir, denuncian los empleados, tanto en los servicios de atención al cliente como en los trabajadores de taller, almacén y distribución. A los 124 operadores que había en plantilla en 2021 se les han sumado 28. Una cifra que puede parecer significativa, pero que queda sepultada por la expansión de BiciMad, que ha crecido un 231% en cuanto a estaciones y un 253% en cuanto a número de bicicletas, datos facilitados por sindicatos.

"Necesitamos que contraten personal. Tenemos trabajadores aprobados en concursos a la espera de ser llamado, tienen que hacerlo. En estos momentos estamos desbordados. Se tiene que contratar, pero además se debería paralizar la medida de BiciMad gratuito para reducir el número de usuarios y reducir todos los problemas que se están registrando", zanja Calderón.