El aumento de casos de covid en España obliga a mantener las medidas de control y a vacunar más para evitar una sexta ola

Después de más de un año y medio de pandemia, cuando la incidencia acumulada asciende, se prenden todas las alarmas. España, pese a tener datos que muestran que el coronavirus está actualmente bajo control, ha visto cómo las cifras crecían en seis días hasta presentar una incidencia de 62,67 por cada 100.000 habitantes. Alejado de los malos datos que arrojan muchos países europeos, que han colocado al continente como el epicentro de la pandemia, esto lleva a preguntarse si España está al comienzo de la sexta ola.

¿Son datos preocupantes?¿El leve pero continuado aumento de casos significa algo negativo? ¿Hay que tomar medidas de forma inmediata? ¿Que la situación esté descontrolada en Europa afecta a España?

De momento, el aumento de contagios en España apenas afecta a la presión en los hospitales en planta, que pasan del 4,27% al 4,41% con 400 ingresados graves (por debajo del 5% que marca el umbral de riesgo).

La trasmisión está disparada en países como Reino Unido (794,06 de incidencia), Rusia (368,45), Rumanía (755,51), Francia (137,24) o Alemania (380,48) y es alta en otros como Portugal (120,59) o Italia (112,83). Los que tienen los datos más preocupantes son Letonia (1.545,04), Lituania (1.392,61), Austria (954,71) o Bulgaria (915,47).

Ante este panorama, el director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, Hans Kluge, ha alertado de que Europa podría sumar medio millón de muertos por covid hasta principios de febrero de 2022 si la tendencia creciente se mantiene.

"Precipitado" hablar de sexta ola en España

Para María José Sierra, jefa de área del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad de España, es "precipitado" hablar de una sexta ola. "Francamente, creo que en España es precipitado hablar de sexta ola. Llevamos cuatro o cinco semanas con mucha estabilización. Estos días está subiendo ligeramente, pero la incidencia acumulada tiene la importancia que tiene", ha asegurado a Público tras intervenir en la V Jornada sobre Vacunaciones de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE).

Para Sierra, los datos a tener en cuenta ahora que hay vacunas y tratamientos, son la presión hospitalaria y, por supuesto, las muertes relacionadas con el coronavirus: "¿Es esperable que la incidencia suba algo más? Sí. ¿Que tenga impacto como en el pasado? Francamente, creemos que no. Sube un poco porque estamos en otoño e invierno y será cuando suba cada año. Estamos en un punto en el que tener incidencias altas no tiene tanto impacto en los hospitales", sostiene.

Uno de los focos de preocupación es ese grupo de cuatro millones de personas que aún no se han vacunado en España. Aún sin datos para concluir los motivos, María José Sierra descarta que detrás haya una voluntad antivacunas y resta importancia al dato: "La cobertura de vacunación que estamos alcanzando es un ejemplo de buen funcionamiento. Una cobertura del 100% es muy difícil de conseguir. Tenemos que felicitarnos más que pensar en los que no se vacunan".

En esta línea se manifiesta la presidenta de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Elena Vanessa Martínez, que no considera que haya elementos para hablar de una sexta ola. "Creo que todavía es un poco pronto para hablar de nueva ola. Sigue siendo muy importante mantener las medidas no farmacológicas e intentar llegar al grupo de personas que aun no están vacunadas", asegura.



Evitar una situación como la de Europa

La presidenta de la SEE evita comparaciones con Europa al haber países con políticas mucho menos restrictivas, donde por ejemplo la mascarilla apenas se utiliza: "En Europa están aumentado mucho los casos y estamos en alerta, pero el riesgo de transmisión en otros países es mucho más alto y la comparación con España no puede ser la misma", declara. Países Bajos es uno de los lugares donde la mascarilla obligatoria ha vuelto a instaurarse y Reino Unido se plantea volver a poner restricciones para frenar la curva.

Para que la situación no se transforme en un problema preocupante, el epidemiólogo Joan Caylà, investigador sobre la vigilancia y prevención de enfermedades infecciosas, propone aumentar la cobertura de vacunación: "Será importante alcanzar la inmunidad de grupo vía vacunación. Estamos en torno al 82%, pero con la variante Delta y la Delta Plus –más contagiosas– necesitamos un llegar al 90 o 95%", apunta.

Y Caylà advierte sobre levantar las medidas de restricción: "Si levantamos medidas de forma precoz, y en España ya está pasando, aumentaremos rápidamente la incidencia. Deberemos continuar con mascarillas de un uso muy generalizado, especialmente ahora que viene la gripe. También hay que mantener la distancia y evaluar el cumplimiento de las cuarentenas", concluye.