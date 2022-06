El Ayuntamiento pagó más de 40.000 euros al marido de la líder vecinal que estaba a favor del Puertito de Adeje en Tenerife

Más de 40.000 euros en contratos menores han ido a parar al marido de la presidenta de la asociación vecinal del Puertito de Adeje, quien desde el minuto cero se ha volcado en apoyar este polémico proyecto y a las instituciones que lo han impulsado.

El proyecto Cuna del Alma, promovido por Segunda Casa Adeje SL ha movilizado a miles de personas en contra de esta iniciativa en Tenerife. El acto institucional de la puesta de la primera piedra el cinco de mayo fue el inicio de un debate que salió de las redes sociales para llenar las calles de la capital de la isla. Allí, junto a un plan de 400 villas de lujo y 620 metros cuadrados permanecen 22 casitas pesqueras. Pero desde la asociación vecinal del municipio siempre se ha respaldado la iniciativa. Así, llama la atención que justo el marido de la esta líder de vecinos sea quien haya recibido varios contratos menores para trabajar en hacer realidad el proyecto.

La crispación ha aumentado en el pueblo por las diferencias entre los residentes: unos consideran que el proyecto pone en riesgo la biodiversidad del Puertito y otros, que es la única alternativa al descuido de los espacios naturales en la zona.

Entre las voces a favor del proyecto está Mari Luz Galindo, la presidenta de la Asociación de Vecinos del Puertito de Adeje. Según sus propias palabras, "hablo como presidenta pero también como vecina. Estoy a favor del progreso, de que se mejore el entorno, la playa, los aparcamientos. Lo más importante para nosotros es que se respeten nuestras casas", añade Galindo.

Su abuela vive desde hace 74 años en ese pequeño barrio pesquero y quiere seguir manteniendo allí su vivienda. Diferentes voces vecinales y políticas han puesto en cuestión su postura, relacionándola con los contratos existentes entre la empresa dirigida por su marido, Santiago Cano Pérez, y el Ayuntamiento de Adeje, defensor del proyecto.

Forma de pensar de la presidenta vecinal

"Mi forma de pensar siempre ha sido igual, mi forma de pensar es mi forma de pensar'', insiste Galindo. La presidenta de la Asociación de Vecinos recalca que mientras el proyecto sea legal ella seguirá estando a favor. También insiste en que no ha recibido ninguna presión del Ayuntamiento.

A pesar de los diferentes intentos de Público para ponerse en contacto con algún representante del Ayuntamiento, no ha sido posible obtener respuesta. Por su parte, hace unas semanas el organismo dirigido por José Miguel Rodríguez Fraga se negó a hacer declaraciones al respecto del proyecto de Cuna del Alma. Por su parte, los partidos de la oposición han preferido no hacer declaraciones al respecto.

Desde hace al menos tres años, el Ayuntamiento de Adeje contrata los servicios de Santiago Cano

Los contratos menores están recogidos en la Ley de Contratos del Sector Público. Este tipo de acuerdos no pueden superar los 15.000 euros para los acuerdos de suministro o servicios, y hasta 40.000 para obras. Tampoco pueden excederse en más de un año de duración. De acuerdo con el artículo 131 de esta norma, este tipo de contratos pueden adjudicarse de forma directa a cualquier empresario con la capacidad y habilitación profesional para realizar el trabajo.



A través de estos mecanismos el Ayuntamiento de Adeje contrata desde hace al menos tres años los servicios de Santiago Cano. En los últimos meses, la presidenta de la Asociación de Vecinos ha salido en medios locales defendiendo el impacto "positivo" que Cuna del Alma tendrá en el entorno: "Será un proyecto precioso". "¿Tú crees que como está ahora mismo el entorno no está más destruido de lo que puede estar?", cuestiona Galindo.

Tanto ella como su marido aseguran que su postura frente a la urbanización del Puertito de Adeje no tiene nada que ver con las relaciones comerciales con el Ayuntamiento. "Yo soy un currante desde pequeño. Soy músico, cantante y técnico de audiovisuales. Me gano la vida desde niño tocando en los hoteles y editando sonidos, eso es algo que yo me he ganado", empieza el adejero Santiago Cano. El empresario asocia sus contrataciones con el organismo público como consecuencia de su "sacrificio y sudor" y con su "conocimiento y rigor en el mundo audiovisual''. Además añade que no es el único Ayuntamiento con el que tiene contratos. A veces Mari Luz también trabaja junto a su marido en la empresa, según la versión de ambos. "Nadie me ha dado nada a dedo, si van los tiros por ahí", continúa Cano.



Contratos menores

De acuerdo con los informes de contrataciones del Estado a los que ha tenido acceso Público, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2021 el Ayuntamiento de Adeje adjudicó a Ángel Santiago Cano Pérez contratos menores por valor de 11.017,73 euros. Esta cifra sale de la suma de diferentes contratos, algunos de ellos publicados en la página de Contrataciones del Estado, como obliga la ley, y otros sacados de decretos de adjudicación o facturas

En primer lugar, en un servicio de proyección de cine en el Festival de Verano en tu Barrio (5.713,27 euros), en el que fue escogido en un concurso con otras dos empresas. Santiago Cano ganó la candidatura por ser "la oferta económicamente más ventajosa", según el decreto de adjudicación publicado por el Ayuntamiento. A este trabajo se suma el servicio para la cobertura audiovisual de las Fiestas Patronales del municipio (3.745 euros), con impuestos incluidos. Estos dos son los únicos contratos que aparecen publicados en la página web de Contrataciones del Estado.



Santiago Cano: "Todo esto forma parte de la campaña política que empezará el año que viene"

Si a estos documentos sumamos los decretos de adjudicación y facturas emitidas por el Ayuntamiento a nombre de Santiago Cano la cifra aumenta. El 27 de mayo de 2021 el Área de Buen Gobierno del Ayuntamiento contrató en valor de 1.086,84 euros sus servicios para un acto de la Embajada de Rumanía en Tenerife.

Adeje contrató a Cano para la grabación de diez plenos del Ayuntamiento, que según su versión y la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción, comenzaron en ese mismo año. Entre las facturas están los cobros por las grabaciones de los plenos de los días 30 de abril y 20 de octubre, ambos por valor de 472,98 euros cada uno. De seguir este criterio, la grabación de los 10 plenos supondría 4.729,8 euros entre marzo y diciembre de 2021. Sin embargo, con la documentación obtenida hasta la fecha solo se podría hablar de los 945,6 euros de dos de los plenos.



Entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, Adeje adjudicó a Santiago Cano la reparación de la megafonía de los centros educativos por valor de 15.943 euros, con impuestos incluidos. Este es el único contrato que aparece en la web de transparencia de Contrataciones del Estado. Sin embargo, existen más adjudicaciones a las que ha tenido acceso este periódico. Entre ellas, el Ayuntamiento también contrató sus servicios para el Encuentro Internacional Phytoma-España que se celebró los días 27, 28 y 29 de octubre, con un coste de 5.202,82 euros.



A eso hay que sumarle varios trabajos durante el mes de noviembre. Por ejemplo, el día 18 se requirieron sus servicios en un seminario sobre los Bosques Productivos en Canarias (1.418,95 euros). También el servicio de streaming con motivo de la celebración del Día Internacional del Niño el pasado 20 de noviembre (251,77 euros). Además, los días 22 y 23 de noviembre obtuvo un contrato para el sonido, iluminación y trabajo audiovisual en la Asamblea de Alianza de Municipios Turísticos (3.783,86 euros).



Cano: "Esto es un tema político que no tiene nada que ver conmigo"

Por un decreto de adjudicación también se le otorgó un nuevo contrato entre los días 16 y 19 de diciembre. En esta ocasión para la grabación del evento mercadeando en Adeje, por valor 2.825,99 euros, con impuestos incluidos. Haciendo acopio de estos documentos, entre octubre y diciembre recibió adjudicaciones de contratos públicos del Ayuntamiento de Adeje por valor de 29.899,37 euros.



En total, de acuerdo con la documentación oficial de la que dispone esta redacción, el Ayuntamiento de Adeje le otorgó a Santiago Cano contratos menores por valor de 39.830,26 euros entre los meses de abril y diciembre de 2021. De acuerdo con la documentación obtenida y a falta de otros decretos, se tiene constancia de, al menos, un contrato menor por valor de 813,20 firmado el 28 de abril de 2022 para distribuir pantallas en un evento de turismo.



"Esto es un tema político que no tiene nada que ver conmigo", explica Cano. "Todo esto forma parte de la campaña política que empezará el año que viene", añade Galindo. Ambos tienen familia residente en el Puertito de Adeje y hablan de la dejación y la falta de cuidados en la zona. "Yo no puedo estar tranquilo cuando me voy por la inseguridad que hay. Los vecinos queremos mejorar la zona, no es que se vayan a hacer macroedificios ni una playa privada", defiende el empresario.

Las relaciones entre el Ayuntamiento de Adeje y la empresa de Santiago Cano no comenzaron en 2021, sino que hay contrataciones previas. En 2019, también se le adjudicó un contrato menor para el montaje de imagen, sonido e iluminación para un evento en Callao Salvaje con fecha del 23 de diciembre por una licitación de 3.553 euros. Al mismo tiempo, el 28 de noviembre se le adjudicó un contrato por valor de 400 euros por una actuación en Adeje Vive la Navidad. Por los documentos obtenidos, en 2019 se adjudicaron 3.953 euros

Asimismo, en el último trimestre de 2020, el 4 de noviembre de 2020, el Ayuntamiento también le adjudicó un contrato menor de 6.375,60 euros para el suministro de tarimas regulares para actos culturales. "Tiene que ver con que soy la única empresa del municipio que se dedica ahora, junto con dos chicos ahora que todavía no tienen todo el material que yo tengo", explica Cano. En total, entre 2019 y 2022 el Ayuntamiento de Adeje le otorgó a Cano 41.041,17 euros

La regeneración de una zona abandonada

"El proyecto va a traer mejoras para nosotros, pero porque también estábamos abandonados", añade en una entrevista con este diario la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos del Puertito de Adeje. En un paseo por el pueblo pesquero se observan restos de papeles y olor a excrementos cerca del mar por la falta de un sistema de saneamiento en la zona. Sin embargo, las zonas públicas, que dependen del Ayuntamiento de Adeje, tampoco han tenido el suficiente mantenimiento en los últimos años, de acuerdo con la versión de los vecinos.

"El proyecto va a traer mejoras para nosotros, pero porque también estábamos abandonados"

"Se ha podido mejorar, por supuesto que sí, pero eso es competencia tanto del Ayuntamiento como de los dueños de los terrenos", justifica la presidenta de la Asociación de Vecinos del Puertito de Adeje, Mari Luz Galindo. El abandono del espacio ha sido denunciado durante años por los residentes del Puertito al Ayuntamiento de Adeje. Al mismo tiempo, las críticas han ido en aumento con la llegada de campistas que se alojan en parcelas privadas. "Hace tres años el consistorio valló todo para intentar que los campistas se fueran", narra Mariola Hernández, pero el efecto colateral fue la desaparición de los espacios de aparcamiento públicos que ocupaban los vecinos, clientes del bar o visitantes de la playa.



"Parece que esto se trata de elegir entre chabolas u hoteles, que no hay otra opción y no debería ser así", denuncia un vecino que prefiere mantenerse en el anonimato. La Ley de Costas fue utilizada por el Ayuntamiento de Adeje para justificar el cambio de uso del suelo de residencial a comercial. De esta manera, pretende garantizar que no se retiren las viviendas por incumplir la ley, pero queda pendiente el futuro de los vecinos y si podrán seguir residiendo en la zona. Por ahora, la asociación vecinal confía en la palabra del Ayuntamiento de permitirles vivir en las 22 residencias a pesar de que el suelo sea de uso comercial.

La vicepresidenta, Mariola Hernández, regenta el único bar del Puertito de Adeje, un negocio familiar que fue herencia de su abuela a su madre y que luego pasó a ser suyo. A ella le han llegado ofertas de posibles compras futuras de su negocio, pero ella no está interesada en vender. "Nos han dejado caer que todo esto que ahora son casas en unos años serán locales. No me han ofrecido dinero pero me han dicho que si estoy pensando en vender o alquilar que pensara en ellos primero".