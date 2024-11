El banco ING retira su publicidad de los programas de Iker Jiménez por promover bulos sobre el parking de Bonaire

El banco ING ha solicitado a su agencia de medios que no se emita su publicidad durante los programas que presenta Iker Jiménez, Horizonte y Cuarto Milenio, según han confirmado fuentes de la empresa bancaria a El País. La decisión se produce, según ING, a raíz de "la polémica generada en los últimos días", en referencia a la información falsa que difundió Jiménez el pasado 3 de noviembre de que en el parking del centro comercial de Bonaire había 700 muertos. El banco no ha retirado su publicidad del resto de espacios de Cuatro. La cadena tampoco se plantea retirar el espacio a Iker Jiménez.

Iker Jiménez dio esta falsa información en mitad de las operaciones de rescate de las víctimas de la DANA que asoló València el pasado 29 de octubre, y sin que hubiera una confirmación oficial de fallecidos en el parking de Bonaire, el más grande del País Valencià. Las redes también se hicieron eco de rumores que apuntaban a una elevada cifra de muertos.

Iker Jiménez, en su programa de Horizonte, difundió esta información que, según él, provenían de fuentes "oficiales". Carmen Porter –colaboradora habitual del programa y esposa de Iker Jiménez–afirmó que un cámara del programa había escuchado una conversación de un guardia civil en la que este aseguraba que el parking era "un infierno". Además, ese mismo día, Iker Jiménez publicó a través de X (antes Twitter): "En el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, muchos cuerpos. Muchos".

El programa de Horizonte lideró la franja nocturna del 3 de noviembre e hizo récord de audiencia. Sin embargo, la Policía Nacional confirmó dos días después que, tras inspeccionar las instalaciones en su totalidad, no se habían encontrado víctimas mortales en el parking de Bonaire. Una vez se publicó la buena noticia, Iker Jiménez publicó: "Me alegro mucho de corazón de que las fuentes que me informaban de que había cuerpos en Bonaire se hayan equivocado".

No obstante, diversos medios han criticado la desinformación generada. Además, las quejas surgieron a la vez que se viralizaba un vídeo del reportero de Horizonte, Rubén Gisbert, embarrándose antes de entrar en directo para dramatizar su intervención. Ante esto, Iker Jiménez ha anunciado que no volverá a colaborar con Gisbert.

El pasado domingo, Jiménez publicó un vídeo en Youtube titulado Piden mi cabeza, en el que aseguraba que "el grupo de comunicación de la competencia" reclamaba que el Gobierno retirara la publicidad institucional. También se quejaba de que se le acuse de ser "el mayor bulero del reino", explicando que sus fuentes "oficiales" le "engañaron".

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) hizo un comunicado el pasado martes, haciendo "un llamamiento a los responsables de los medios de comunicación y a los periodistas que estos días cubren las informaciones sobre las consecuencias de la dana en la Comunidad Valenciana y en Albacete para que ejerzan en todo momento su trabajo con responsabilidad". Añadía también que "deplora que algunos periodistas se muestren, por el contrario, más interesados en lograr unas mayores audiencias a cualquier precio", y recordaba que "el periodista no debe dejarse arrastrar por la dinámica de las redes sociales, donde, por desgracia, junto a personas responsables, actúan también numerosos desaprensivos que lanzan informaciones falsas y rumores que no hacen más que aumentar la angustia de las personas que han sufrido más directamente los daños de las inundaciones".