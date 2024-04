Banco Santander respalda el talento emprendedor al servicio del progreso de la sociedad

La globalización, la digitalización, la irrupción de la Inteligencia Artificial y la integración de las nuevas tecnologías han modificado la percepción de nuestro día. La llegada de las nuevas tecnologías a los negocios, independientemente de su tamaño, ha hecho que estos tengan que actualizar su organización: desde la gestión de los recursos (humanos y materiales) hasta su crecimiento, tanto interno como externo.



Un reto al que también está haciendo frente la sociedad en su conjunto, ya que la digitalización ha llegado para revolucionar la vida cotidiana de las personas, que ahora compaginan lo tradicional con las nuevas tecnologías. De ahí que la digitalización se haya convertido en el centro de la actividad de la mayoría de sectores, empresas y organizaciones, tanto para su gestión interna como para ayudar a la sociedad a entenderla y a convivir con los desafíos que nos ha traído.



Pensando, precisamente, en dar con soluciones innovadoras que ayuden a dicha transformación en todos los aspectos, incluida la economía, Banco Santander organiza cada año Santander X Global Award, una competición internacional en la que compiten los mejores proyectos universitarios y startups de 9 países a los que apoya a través de su ecosistema emprendedor Santander X. Los seis ganadores han recibido un total de 60.000 euros en premios y acceso a Santander X 100, la comunidad exclusiva de empresas más destacadas de Santander X. En la última edición, entre los mejores proyectos, se encuentra la empresa española ‘Pack2Earth’, ganadora de la categoría ‘Startup’, dedicada a fabricar materiales de base biológica para reemplazar los plásticos contaminantes en la industria del embalaje, ha sido reconocida como uno de los mejores proyectos, consiguiendo despuntar entre más de 3.800 participantes.



El objetivo de esta empresa es reducir la contaminación ambiental que causan los envases fabricados con plásticos de origen fósil y otros contaminantes, reemplazándolos con sus materiales de base biológica que se compostan a temperatura ambiente y no dañan la salud humana.



A esta iniciativa anual, hay que sumar los retos globales que Santander impulsa para dar con soluciones innovadoras que sean capaces de responder a las nuevas realidades a las que se enfrenta la sociedad. En esta línea, la entidad lanzó el pasado año Santander X Global Challenge | Transforming The Digital Economy, junto a Oxentia Foundation. El reto, al que se han presentado más de 260 startups y scaleups de 11 países, buscaba dar con soluciones innovadoras en la digitalización de la industria, la mejora de la experiencia de usuario y el crecimiento de las empresas con la optimización de procesos. Los seis ganadores se han repartido un total de 120.000 euros en premios y acceso a Santander X 100. Entre ellos, que acaban de darse a conocer, se encuentran dos empresas españolas.



Por un lado, ‘Fossa Systems’, especializada en brindar servicios de conectividad satelital a zonas remotas e inaccesibles. En la actualidad, esta joven empresa está desplegando una constelación de 80 satélites para impulsar la adopción masiva de IoT (Internet de las Cosas) por satélite mediante una conectividad interoperable y estandarizada. Por otro lado, ‘Kunak’, que diseña y fabrica productos para el monitoreo ambiental, de calidad y de la contaminación del aire, es decir, su dispositivo es un medidor de los gases que se encuentran en el aire. El objetivo de esta empresa es liderar esta industria a la vez que con sus productos contribuyen a un mundo más limpio, saludable y sostenible.



Banco Santander, aliado del emprendimiento

Banco Santander mantiene un firme compromiso con el progreso y el crecimiento inclusivo y sostenible. Y en este sentido, mantiene una apuesta consolidada por la educación, la empleabilidad y el emprendimiento desde hace más de 27 años. Desde entonces, la entidad ha destinado más de 2.300 millones de euros y ha apoyado a más de 1,5 millones de personas y empresas a través de acuerdos con más de 1.300 universidades. Esta iniciativa, pionera, única y global, le diferencia del resto de entidades financieras del mundo. Un compromiso que le ha llevado a estar en la lista ‘Change the World 2023’, tal y como ha reconocido la revista Fortune.



Su apuesta por el emprendimiento se refleja en iniciativas como Santander Startups y Santander X.



Santander Startups ofrece una oferta completa de servicios y productos dirigidas a startups y empresas innovadoras con potencial de escalabilidad y crecimiento, con el objetivo de impulsar el ecosistema de innovación y emprendimiento en España. Un fuerte compromiso para el que dispone de un fondo de 100 millones de euros en alianza con Inveready, que permite financiar a startups de base tecnológica y de alto crecimiento en etapas tempranas para su desarrollo. A ello se suman otros recursos y soluciones y gestores especialistas en emprendimiento para acompañar a las empresas en cada etapa en su ciclo de crecimiento.



Santander X es una iniciativa global de emprendimiento que apoya a proyectos emprendedores, startups, scaleups y PYMEs con iniciativas adaptadas a sus necesidades, formación, asesoramiento y otros recursos.