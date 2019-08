Diversas organizaciones se han manifestado este miércoles frente al Palacio de la Almudaina para protestar contra la monarquía española y reclamar la devolución a la ciudadanía del Palacio de Marivent, que fue entregado las autoridades franquistas a la familia real en 1973.

La protesta, que ha cargado contra los Borbones, también ha gritado consignas en favor de la liberad de los políticos presos catalanes, la república catalana y para reclamar la devolución a la ciudadanía del Palacio de Marivent y además que éste recupere su condición de museo público. Los usuarios han utilizado #ArruixBorbons y #MariventMuseuSaridakis en Twitter para poder llegar a un público más amplio.

Desde 2011 los manifestantes se llevan concentrando frente al Palacio de la Almudaina indignados por el uso que se está dando a este edificio de Patrimonio Nacional. "Es un regalo expropiado, como el Pazo de Meirás", lamenta Pep Juárez, miembro de Arruix Borbons, según informa eldiario.es

Manel Domenech, uno de los impulsores de esta convocatoria, ha asegurado que este año es mucho más plural debido a la gran cantidad de asociaciones que participan como Anticapitalistas, Asociación de Memoria de Mallorca, Crida per Palma, CUP Palma, Jublilats per Mallorca, Música per la llibertat, Sindicat d'estudiants dels països catalans y Unitat Cívica per la República.

Algunos partidos políticos como Més per Mallorca o Crida per Palma, u asociaciones como Arran, una organización juvenil de l'Esquerra Independentista, o SEPC Mallorca, un Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes han publicado en Twitter su apoyo ante la manifestación de este miércoles 7 de agosto.



🚫👑 És l'hora de la democràcia en majúscules. De poder triar entre Monarquia o República.

Per això hem declinat la recepció reial, ens hem sumat als actes d'#ArruixBorbons i @MESperMallorca insta a convocar un referèndum i a què la @Casa_ReaI renunciï a Marivent.#VolemRepública pic.twitter.com/egXSgNm1tY — MÉS per Palma (@MESperPalma) August 7, 2019

Concentración monárquica

A la misma hora y frente al mismo palacio se han concentrado de la mano de Sociedad Civil Balerar alrededor de 100 personas que han mostrado su apoyo a la monarquía.

La concentración estaba prevista para las 19.30 horas, sin embargo debido al retraso de 50 minutos que ha tenido Pedro Sánchez para acudir a la reunión con el rey, el besamanos, la recepción oficial, se ha atrasado hasta las 20:45 horas.

Palacio Marivent

La familia real española acude, de forma tradicional, al Palacio de Marivent para disfrutar de su periodo vacacional.

El Palacio de Marivent fue cedido por los herederos del pintor Juan de Saridakis, quien mandó construir el palacio, para museo público a la Diputación Provincial en 1966. Sin embargo, la Diputación franquista regaló su uso a la familia real en 1973.