Una camilla en mal estado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla provoca la muerte de una anciana

El médico le dijo a Dolores que sus análisis estaban "mejor que los de una niña", asegura su hija Ángeles, que acompañó a su madre al hospital Virgen del Rocío (Sevilla) por unos vómitos el pasado 21 de agosto. Apenas estuvo un día ingresada cuando recibió el alta. Sin embargo, mientras esperaban a la ambulancia para volver a casa, la barandilla de la camilla se soltó y la mujer se cayó. El accidente le provocó un derrame cerebral que la condujo a la muerte. Su familia denuncia el "pésimo" estado de las instalaciones en el centro y exigen homologar las camas para que nunca más vuelva a pasar algo así.

"Mi madre tenía 95 años, pero gozaba de buena salud", explica Ángeles en declaraciones a Público. La propia neuróloga aconsejó a los familiares realizar una autopsia, alegando que "esto no podía quedar impune", cita. "Desde anatomía patológica confirmaron que falleció por el derrame cerebral que le causó la caída y el golpe que se dio", destaca la hija.

La familia se ha puesto en contacto con la asociación Defensor del Paciente para pedir asesoría jurídica. La presidenta de la organización, Carmen Flores, ha informado a este diario de que está dispuesta a elevar el caso a la Fiscalía de ser necesario.

El hospital Virgen del Rocío ha declarado a este medio que "no consta actualmente ninguna reclamación sobre el caso descrito". En cualquier caso, el centro se ha mostrado "a disposición de los familiares para cualquier información o aclaración que necesiten" y les transmite su "más sincero pésame".

El objetivo principal de su denuncia es "que esas camillas tercermundistas dejen de estar en funcionamiento en la sanidad pública de Andalucía", aclara Ángeles. "Sé que es una lucha imposible contra la Seguridad Social, pero creo que deberíamos por lo menos intentarlo".

Cómo el PP desmantela la sanidad pública en Andalucía

La hija de Dolores critica que "la sanidad pública andaluza está cada vez peor. Los usuarios estamos siempre protestando, pero nuestras quejas no trascienden más allá". Su desconsuelo aumenta al observar cómo la muerte de su madre ha sido consecuencia del desmantelamiento del sistema sanitario público. "No se me olvida cómo el médico dijo que tenía las analíticas de una niña y que tenía todos los órganos bien. Ingresó por un cuadro de vómitos, pero concluyeron que debió comer algo en mal estado porque ella estaba perfectamente", subraya.

"Un caso tan lamentable como este solo demuestra la realidad diaria de los servicios sanitarios en Andalucía", reprueba Antonio Macías, del área de Sanidad de UGT en la comunidad autónoma que preside Moreno Bonilla. "El material que se utiliza y el mantenimiento de las instalaciones están cada vez peor".

La sanidad se convirtió en la preocupación principal de los andaluces, según los últimos sondeos del Gobierno autonómico. El porcentaje de ciudadanos que lo consideran el problema número uno ha crecido siete puntos en un solo año, del 3% al 10%. Desde septiembre de 2023, ocupaba el segundo puesto entre los problemas más importantes de la Comunidad, según los barómetros del Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente del Gobierno andaluz.

Desde San Telmo han designado a Rocío Hernández como nueva consejera de Salud y Consumo después de una larga temporada con Catalina García en la cuerda floja. La indignación de los sindicatos y el hastío social deterioraron la confianza en la anterior titular. "El Ejecutivo debe reflexionar sobre estos datos", valora Macías.

"Ya es público y notorio que los que pueden se van a la privada", señala el de UGT. En el año 2022, en Andalucía se ejecutaron 103.187 más operaciones que en el año 2011 en los hospitales privados y, en paralelo, 101.206 menos en los públicos. Así lo registra el ministerio de Sanidad, cifras de las que Público ya se hizo eco.

Macías critica que desde la llegada del PP al Gobierno autonómico ha "engordado" con dinero público el sector privado en detrimento de los recursos a los que puede acceder el grueso de la ciudadanía. "Cada vez hay más pruebas diagnósticas que se derivan o servicios que directamente se privatizan", insiste.

La eterna espera de las ambulancias

El sindicalista destaca la pauperización de los servicios de ambulancias. "Cada vez se tiene que esperar más", recrimina. Esta grave situación fue clave en la muerte de Dolores, ya que llevaba horas aguardando al vehículo hospitalario para volver a su casa.

"Mi madre ingresó a las 20.41 horas del 21 agosto y le dieron el alta a las 00.01 horas del día siguiente. Eran más de las 2.00 horas de la mañana cuando tuvo la caída y la ambulancia todavía no había llegado", relata Ángeles. "En la sala de espera había por lo menos unas 20 camillas en la misma situación. Como no estás ingresado, no te pueden dar una habitación –además de que estas escasean– y debes aguardar una eternidad hasta que llegue un vehículo", añade.

"En nuestro caso fueron de dos a tres horas porque pasó lo que pasó, pero allí había gente que llevaba ocho o nueve horas esperando a que los llevaran a su domicilio", alerta la hija de Dolores. "No puede ser que una persona dada de alta esté tantas horas para que una ambulancia lo traslade a su hogar", remarca. "Al final hablamos todo el rato de lo mismo: de la falta de recursos por parte de la administración y en la sanidad andaluza", concluye.

Este diario se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad de Andalucía, pero en el momento de publicación de este artículo, no ha recibido respuesta.