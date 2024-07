Encierro de 21 alcaldes para que Moreno Bonilla dé solución a la falta de médicos en una comarca de Sevilla

Hasta 21 alcaldes de la comarca sevillana de Osuna se han encerrado en la Diputación de Sevilla durante 24 horas para protestar contra el colapso de la sanidad pública en su comarca. Esta es una situación que llevan denunciando ya mucho tiempo y están hartos. "Basta ya. Ya no podemos más", resumió Sergio Gómez Pérez (IU), alcalde de Marinaleda, la situación.

Los regidores que han optado por esta medida, por encerrarse, son de PSOE e IU. Hay tres municipios de la zona, Herrera, Algámitas y Écija, que están gobernados por alcaldes el PP, que han renunciado a encerrarse. Sí han venido apoyando las reivindicaciones. En sus localidades existen los mismos problemas que en las demás.

En el patio de la Diputación, los alcaldes se dispusieron a pasar el día y desplegaron cartones en forma de ataúdes, como metáfora del colapso, y pancartas en las que se leía: "Salvemos la Atención Primaria, defendamos la sanidad 100% pública".

"La situación es crítica", planteó Rosario Andújar (PSOE), alcaldesa de Osuna. "La Atención Primaria está raquítica. En Osuna, somos 18.000 habitantes, hay cuatro médicos. Esto supone que las personas no están atendidas", manifestó.

El problema fundamental —hay otros, como las carencias de medios, personal de enfermería y ambulancias— que vienen denunciando es justo ese: la falta de médicos. No se cubren desde hace años las plazas previstas por el Servicio Andaluz de Salud. El Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP) reconoce la problemática, pero hasta ahora, no ha sido capaz de dar una solución.

En una carta enviada recientemente al presidente de la Junta, los alcaldes exponían: "La asistencia sanitaria pública en el área de Gestión Sanitaria de Osuna se encuentra en situación dramática. Hay consultorios cerrados permanentemente, demora en las citas de hasta 14 días, imposibilidad de obtener cita por teléfono, profesionales que tienen que atender una ratio de 3.000 o 4.000 ciudadanos incluidos menores".

"Este déficit –agregaban– se ve agravado por la no cobertura de las ausencias por enfermedad, salientes de guardias, reducciones de jornada, etc". Toda esta problemática se ve agravada en verano, con las vacaciones de los profesionales.

Este mismo martes, la consejera andaluza de Salud, Catalina García, se mostró conciliadora y manifestó: "Estamos de acuerdo totalmente con los alcaldes. Nosotros también queremos cubrir asistencialmente esa área. Los alcaldes se han reunido de una manera periódica con el gerente anterior del Servicio Andaluz de Salud (SAS), con la gerente y la viceconsejera actual, y nuestro objetivo es cumplir y poder tener cubiertas todas las plazas de esa zona. Ese es nuestro objetivo, y el de los alcaldes. Exactamente el mismo".

"El problema es el déficit brutal de médicos", admitió García. La consejera añadió: "Son los que voluntariamente deciden dónde van y dónde quieren ejecutar su plan de trabajo, su plan de familia", según recoge Europa Press. García también echó balones fuera al señalar al Gobierno de España, del que dijo que no ha tenido en cuenta los problemas del verano.

Para los alcaldes, lejos de compartir el razonamiento de García, la cuestión es que "el presidente Moreno Bonilla no se está tomando en serio una situación denunciable". "No saben o no quieren saber la situación exacta que tenemos. Vemos que aumenta el número de seguros privados. Sabemos que los médicos denuncian esa saturación y no se ponen soluciones", lamentó Andújar.

Camino hacia la privatización

Los alcaldes no tienen competencias sobre la salud y son la primera administración que da la cara a la ciudadanía. "La situación es ya desesperada. Las reivindicaciones se han llevado a la Junta sin ningún tipo de resultado. Está claro que están creando la tormenta perfecta para la privatización", analizó el alcalde de Marinaleda.

"No es casualidad que tengamos la situación de la sanidad peor. Con las salud no se juega. La salud no es negocio. Es un derecho fundamental. Creo que es justa esta reivindicación. Queremos decir basta ya. Hay consultorios como el de Marinaleda cerrado a cal y canto desde hace dos años", agregó Gómez Reyes.

La alcaldesa de Osuna denunció también que los servicios pueden reaccionar "con rapidez". "El otro día —contó—tuvimos un ejemplo. Hubo un accidente en la carretera entre El Rubio y Osuna y la ambulancia no pudo llegar porque la habían puesto en un centro de salud para cubrir urgencias. Tuvieron que trasladar [a los heridos] en vehículos propios hasta el hospital comarcal de Osuna, que también tiene un déficit de profesionales".

"No podemos tolerar esta situación. No pueden excusarse. No se trata solo de los médicos, hacen falta profesionales de enfermería y personal administrativo. Hay una actitud de dejación. Entendemos que hay un plan hacia la privatización de la sanidad", remachó Andújar.

Este miércoles, abandonarán el encierro y marcharán hacia San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, acompañados por la Marea Blanca por la sanidad.