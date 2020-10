Los casos de covid que notifica Madrid cada día no son reales: llegan a triplicarse cuando se actualizan dos semanas después

"Los datos son objetivos", dicen muchos políticos sobre las cifras del coronavirus. Pero estos meses hemos visto que no es así. Dependen, por ejemplo, del sistema de recogida o de la forma de notificarlos. Durante la pandemia hemos visto como, sobre todo desde la oposición, se criticaba al Gobierno por "esconder muertos". Lo cierto es que detrás de esto estaba una decisión que afectaba al sistema de recogida de los datos: en el Ministerio de Sanidad se había acordado que solo se contabilizarían como fallecidos por coronavirus aquellas personas que tuvieran una PCR positiva.

Ahora son las autoridades sanitarias del Gobierno central, Salvador Illa y Fernando Simón, quienes cuestionan los datos de la Comunidad de Madrid por los retrasos en las notificaciones. Detrás de sus declaraciones hay muchas razones, aunque también hay datos que parece que señalan a un cambio de la tendencia.

El primer problema relacionado con la fiabilidad de los datos tiene que ver con las notificaciones. La Comunidad de Madrid notifica un número de contagios y, según van pasando los días, este número va aumentando. La evolución de los casos diagnosticados en algunos casos llega hasta triplicarse o cuadruplicarse.

El retraso en las notificaciones se remonta hasta el verano, aunque algunos contagios se van sumando, a fecha de este martes 6 de octubre, incluso a días previos de la época estival. El 6 de agosto se notificaron 512 casos pero, si miramos los positivos de ese día a fecha de este 6 de octubre, la cifra asciende a 1.346.

Así, si bien es cierto que el mayor crecimiento se da en el período de una semana, realmente dos meses después se siguen sumando hasta cinco casos para ese mismo día si comparamos el número dado en el informe de este 5 octubre y en el de este 6 de octubre. Haciendo la comparación vemos que se siguen incluyendo casos hasta en abril. Por ejemplo, en el informe de este miércoles se ha sumado un caso más, pasando de 967 a 968 casos notificados. Para el 14 de julio se sumaron cuatro casos más (334). Pero, además, si miramos el crecimiento del mes de septiembre éste es mucho mayor.

¿Cuándo se produce el mayor crecimiento sobre la misma fecha por estos retrasos en las notificaciones? El período en el que se llega a doblar el primer dato dato suele situarse en una semana. Nos fijamos para ello en el dato de hace tres semanas, martes 22 de septiembre. El primer dato era de 1.011 casos. En el informe de este 6 de octubre, de 4.659. En 25 de septiembre, el dato se dobló (2.443). El 28 de septiembre, se cuadruplicó.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, preguntado en rueda de prensa por el retraso de notificaciones ha asegurado que es similar al que se da en otras comunidades autónomas. Según ha alegado, la demanda de PCR sobrecarga los laboratorios. Como ya se ha denunciado, hay madrileños que pasan la cuarentena sin tener el resultado de la prueba. Sin embargo, esto no explicaría retrasos mayores a los diez días y, además, que tampoco se dieran en toda la región ya que es en el Hospital San Carlos donde se dan los grandes retrasos.

Más razones para cuestionar los datos de Madrid

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha criticado a las autoridades sanitarias del Ministerio de Sanidad por decir que los datos de la Comunidad de Madrid no eran fiables. En efecto, los datos ofrecidos este lunes no seguían una línea lógica. Madrid notificó 207 casos diagnosticados el día previo. Una cifra muy reducida. Este martes ya se ajustaba más: 1.690 casos. Aunque, como hemos visto por los informes de la Comunidad de Madrid, lo más probable es que la cifra siga aumentando en los próximos días y no se quede en estos casos.

Por otro lado, Madrid ha dejado de hacer PCR a los contactos de un positivo por lo que se ha reducido el número de pruebas realizadas y, en consecuencia, el de casos diagnosticados. Este martes se realizaron 13.953 PCR. Hace una semana, el 29 de septiembre, se realizaron 21.094. Además, de momento no se ha contabilizado el número de casos diagnosticados por test de antígenos.

Por otro lado, que haya bajado en 200 puntos la incidencia acumulada en Madrid en cuestión de una semana, resulta una caída demasiado grande, aunque los epidemiólogos lo vinculan con la reducción de pruebas y, también, con el retraso de las notificaciones ya explicado en los gráficos anteriores. Las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, sin embargo, insisten en señalar que la reducción se debe a las restricciones de movilidad llevadas a cabo por el Gobierno regional.

No todo es malo: hay buenos datos para la región

Pero no todo es cuestionable. Lo cierto es que los datos de la Comunidad de Madrid apuntan a descenso o, al menos, a una estabilización, sobre todo, en los ingresos hospitalarios. Tanto las hospitalizaciones como los ingresos en UCI tienden a estabilizarse tras semanas de crecimiento. Según el consejero de Sanidad, el último Informe Epidemiológico señala que la presión hospitalaria ha descendido un 40%, la actividad del SUMMA entre un 15% y un 19% y la actividad de Atención Primaria un 10%.



Ingresos hospitalarios por covid en la Comunidad de Madrid./ Principia Marsupia - Público

La positividad de las PCR, aunque sigue siendo muy alta, también ha bajado. Este martes se ha situado en el 18% mientras que en las últimas semanas se superaba el 20%, más del doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS): un 5% es el objetivo mínimo al que se debe aspirar.