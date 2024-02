Cientos de personas se manifiestan contra la mascletá en Madrid Río

Cientos de personas se han manifestado en el Puente del Rey contra la mascletá que se ha celebrado en Madrid Río, mientras numerosas personas se encontraban ya en la zona para asistir al evento como público.

Los manifestantes, muchos de ellos vestidos de negro en símbolo de protesta, se han congregado en el Puente del Rey tras un cordón policial con pancartas "Petardos no" y "Sin Pirotecnia".

"Más sanidad, menos mascletá", "Me gusta la fruta, también los animales", "La pirotecnia a casa del Almedia", "No a la mascletá" y "Pirotécnia asesina", son algunas de las consignas que han coreado.

En la zona se han congregando también muchas personas que acudían a ver el evento organizado por el Ayuntamiento de Madrid.

Imágenes de la protesta durante la mascletá en Madrid Río a 18 de febrero de 2024. — Fernando Sánchez / Europa Press

Carmen Vijuesca, de Más Madrid, ha acudido a la manifestación para mostrar su apoyo a los vecinos congregados. "Es una pésima idea para la fauna, para la biodiversidad de este entorno. Explotar, prender la mecha de 300 kilos de pólvora en menos de una hora", ha dicho.

El evento se ha desarrollado en una zona "desprotegida" y que es un bien de interés cultural de la ciudad. Ha costado cinco veces más que en Valencia: "8.500 euros que cuesta en València, 46.000 euros que nos va a costar a todas las madrileñas y madrileños, por siete minutos de gloria de Almeida", ha resaltado.

Más Madrid solicitó el 6 de febrero al Ayuntamiento el expediente del evento sin éxito, pero una vez esté en su mano valorarán si tiene algún tipo de "recorrido judicial".

Por su parte, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida no ha asistido al disparo de la pirotecnia, en señal de duelo por el fallecimiento de dos mujeres esta mañana en el incendio de una residencia de ancianos en el barrio de Aravaca.

José Luis Martínez-Almeida, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, intervienen antes de la mascletá madrileña, en el Palacio de Cibeles, a 18 de febrero de 2024. — Carlos Luján / Europa Press

En la presentación del evento, se ha guardado un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia, en el que han fallecido dos mujeres, mientras otra permanece en estado crítico y otras dieciséis personas han sido trasladas afectadas por inhalación de humo a varios centros hospitalarios.