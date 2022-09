Las claves de los descuentos en el transporte de las comunidades autónomas

Desde este 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre, los viajeros ya pueden beneficiarse de las ayudas al transporte aplicadas por el Gobierno y, en algunos casos, aumentadas por las comunidades autónomas. Esta medida plantea la gratuidad de los Cercanías, Rodalies y los trenes de Media distancia, además de la reducción del precio de los servicios de Alta Velocidad de Media Distancia y de los transportes públicos de las regiones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado en una entrevista que la propuesta ha tenido una acogida "extraordinaria" por parte de los ciudadanos. De hecho, unas 94.000 personas han usado el abono gratuito en su primer día. Además de facilitar los viajes a los usuarios recurrentes, se pretende atraer a un 15% y un 20% de nuevos pasajeros. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, sostiene que esta medida ayudará a las familias a ahorrar unos 1.000 euros en estos cuatro meses



El Ejecutivo ha sacado adelante una rebaja del 30% para el transporte público del resto de comunidades autónomas. Unos territorios han optado por aplicar únicamente esta rebaja y otros han aumentado el descuento hasta el 50% en algunos de los servicios. Es el caso de Madrid, Balears, Canarias, Catalunya, Euskadi, La Rioja y Castilla-La Mancha. A continuación detallamos las rebajas de estas regiones.

Castilla-La Mancha

Nacho Hernando, consejero de Fomento de la región, ha anunciado que se hará una reducción del 50% en los servicios de transporte público colectivo terrestre de competencia autonómica, por lo que se beneficiarán los usuarios del transporte regular de viajeros interurbano por carretera en Castilla-La Mancha. Quedan excluidos de este descuento los billetes de ida y vuelta.

Las empresas contratistas de la gestión de servicios públicos de transporte tendrán la obligación de reducir el precio del abono o título multiviaje y recibirán la correspondiente indemnización. Esta reducción no se aplicará en Toledo, donde los autobuses tendrán el descuento del 30%.

La Rioja

La Rioja ha decidido aumentar el descuento al 50% en el bono mensual del transporte metropolitano. La intención es que "dar un impulso significativo al autobús como alternativa a los desplazamientos diarios en coche", han señalado desde el Gobierno autonómico. Por lo que el precio pasa de los 45,5 euros a los 22,25. Esta rebaja se extiende a los viajes del metropolitano adquiridos con la Tarjeta de Transporte o tarjeta monedero.

Euskadi

En Euskadi también han anunciado que habrá una reducción complementaria del 20%, que se suma a la del 30% del Gobierno de Sánchez. Así lo ha anunciado el consejero de Transportes del Gabinete vasco, Iñaki Arriola. La bonificación del 50% llega a todos los sistemas de transporte público de la región.

Concretamente, el Ejecutivo de la comunidad aplicará un 10% de rebaja mientras que del otro 10% se deben hacer cargo las diputaciones y ayuntamientos. La bonificación realizará en las cinco líneas de ferrocarril (E1, E2, E3, E4, E5), la línea 3 del metro en Bilbao, los tranvías de Bilbao y Vitoria-Gasteiz y el funicular de Larreineta.

Catalunya

La región aplicará un 50% de descuento en los títulos T-usual, T-jove, T-FM/FN 70/90 y T-4. Mientras, el billete T-casual mantendrá la reducción del 30%. Así lo recoge la web de Transporte Metropolitano de Barcelona. Los trenes de Rodalies y Regionales serán gratuitos para los usuarios recurrentes.



Canarias

Las Islas Canarias tendrán un 50% de descuento en las líneas de autobús y tranvía. Esta decisión se debe a que en esta comunidad los ciudadanos no pueden disfrutar de los descuentos en el transporte ferroviario. Específicamente, la reducción en los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre se darán en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Palma y La Gomera.

Balears

En Balears, la situación es similar. Se aplican rebajas del 50% para el transporte público terrestre en Menorca, Ibiza y Formentera. En Mallorca, la rebaja es del 100% en los abonos y títulos multiviaje del tren después de que hayan colaborado el Ministerio de Transportes y el Govern balear para llevar a cabo esta bonificación.

Madrid

La Comunidad de Madrid también ampliará el descuento del Gobierno con una rebaja del 20%. Esta reducción afecta a los abonos transporte de 30 días. El billete joven que actualmente cuesta 20 euros pasa a costar diez. Mientras, los usuarios beneficiados de la unificación de tarifas de los abonos B3, C1 y C2, que entró en vigor el 1 de enero de este año, pagarán 41 euros mensuales, frente a los 82 actuales.

El resto de comunidades

El resto de regiones se han limitado a aplicar el descuento del 30% establecido por el Gobierno, aunque algunos ayuntamientos han tratado de ampliar esta bonificación, como en Sevilla, Málaga o Córdoba, que establecerán reducciones complementarias en algunos de sus servicios hasta llegar al 40% o al 50%. En el Páis Valencià hay que destacar que no ha habido una ampliación del descuento, pues ya tenía en vigor una reducción de tarifas del 50%.

¿Cómo se adquieren los abonos?

◉ Cercanías: Lo primero que hay que hacer es registrarse en la página de Renfe, donde te solicitarán un correo electrónico, datos personales y una contraseña. Después puede solicitarse el abono a través de la aplicación de la compañía, las máquinas de autoventa o las taquillas de una estación. Hay que abonar una fianza de 10 euros, que será devuelta si se realiza un mínimo de 16 viajes hasta que acabe el año. Es imprescindible conservar el QR o la tarjeta que el usuario adquirirá durante el proceso para solicitar este dinero.

◉ Media Distancia: El modo es similar al anterior; en primer lugar, hay que registrarse en la web de Renfe, después se debe solicitar por la aplicación, por una máquina de autoventa o en taquilla el abono recurrente gratuito. En este caso, la fianza es de 20 euros, que regresará a nuestro bolsillo si se hace un mínimo de 16 desplazamientos antes del 31 de diciembre.

Aviso importante

➔ Renfe recomienda hacer el pago de la fianza mediante tarjeta de crédito o débito para que la devolución se haga al instante.

➔ En el caso contrario, si se ha realizado en metálico, el usuario deberá cumplimentar una solicitud para su devolución.



Reducción del 50% en Alta Velocidad de Media Distancia

◉ Abonos Avant: Desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre, los viajeros tendrán una reducción del 50% con la Tarjeta Plus (entre 30 y 50 viajes de ida o vuelta indistintamente); en la Tarjeta Plus 10 Normal y Estudiante (10 viajes de ida o vuelta indistintamente); y en la Tarjeta Plus 10-45 (10 viajes de ida o vuelta indistintamente). Estas reducciones se aplican siempre al mismo trayecto entre dos estaciones.

Los ciudadanos pueden conseguir su abono Avant mediante la aplicación de Renfe, la página web, las máquinas de autoventa, las taquillas de la estación o las agencias de viaje.