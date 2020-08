El consejero de Sanidad de Madrid afirma que en el escenario actual no se plantearía "un inicio al 100%" del curso escolar

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha manifestado este jueves que en actual escenario de crecimiento de casos y con el número de contagios que se vienen produciendo no se plantearía "un inicio al cien por cien" del curso escolar.

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, Escudero ha manifestado sus "dudas" respecto a la presencialidad "cien por cien" con datos como los que hay actualmente, tanto por el número de contagiados como por la "tendencia en crecimiento".

A su juicio, es "fundamental" tomar la decisión con los datos epidemiológicos "muy cercanos al momento, y, sobre todo, las tendencias", y ha destacado la necesidad de que "la tendencia en cuanto a detección de casos no vaya en aumento" para iniciar el curso de forma cien por cien presencial.

"Es importante que no solo valoremos la situación estrictamente particular de cada colegio, de cada aula, de cada grupo de convivencia, sino que estamos dentro de una región, es un virus que no entiende ni de fronteras, ni de regiones y que no entiende de colegios, que lo que hace es contagiar individuos", ha expuesto.

Por su parte, el consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha admitido este jueves que la situación sanitaria actual "obligará a ·reajustar" los cuatro escenarios previstos por el Gobierno regional para el inicio del curso. En una entrevista a Antena3, Ossorio no dio ninguna pista o detalle sobre estos escenarios y se limitó a decir que será la presidenta Díaz Ayuso quién informe sobre ellos en una reunión prevista para el próximo martes.

En otra entrevista, esta vez en la cadena Cope, Ossorio ha desvelado otro dato. Según el consejero de Educación, Madrid estaría dispuesta a contratar a unos 8.500 efectivos, ente ellos personal de enfermería, "si la pandemia sigue", con el fin de hacer un desdoblamiento de aulas este curso.

​El consejero de Educación ha afirmado que no cree que salga adelante el anuncio de huelga de profesorado anunciado ayer por CCOO, UGT, CGT y STEM, una convocatoria que ha circunscrito a razones estrictamente "políticas".

Presión sindical

Este miércoles, cuatro de los principales sindicatos de la enseñanza (CCOO, UGT, CGT y STEM) anunciaron el inicio de una huelga coincidiendo con los días de inicio de las clases de los distintos ciclos en la Comunidad de Madrid y otra jornada de huelga conjunta de todas las enseñanzas, el próximo 10 de septiembre. El motivo principal que aducen los sindicatos para esta medida es "total inacción" del Gobierno regional y de la Consejería de Educación frente al inicio de curso.

Los sindicatos denuncian la falta de planes y de protocolos para el próximo inicio de curso en la región y denuncian la constante privatización de la enseñanza en la región.