Las consultas y peticiones de ayuda a los servicios de asistencia a las víctimas de violencia de género no han parado de crecer desde el inicio del estado de alarma. Así lo constata el Ministerio de Igualdad, que ha hecho públicos los datos recabados por este tipo de servicio de los últimos dos meses. En los dos meses transcurridos desde el 14 de marzo hasta el 15 de mayo, el número de el número de llamadas y mensajes de Whatsapp al 016, número especializado para la atención de estas víctimas, se incremento en un 61,5% con respecto al mismo período del año anterior.

Estas cifras han llevado a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, a calificar este incremento de "muy llamativo" y a afirmar que "esto no solo no tiene que llevarnos a relajar las exigencias sino que impone planificar la fase siguiente de desescalada o de salida" no sólo en lo relativo a los servicios sociales, sino también para "garantizar su acceso seguro a la justicia, y el deber de detectar los casos que no se denuncien a través de sanidad, servicios sociales y la colaboración ciudadana".

Si se comparan entre sí los dos meses del estado de alarma, los que van entre el 14 de marzo al 15 de abril y entre esta fecha y el 15 de mayo, el incremento en las llamadas al número 016 creció en un 43,8%.

Por otra parte, si se compara la primera quincena de abril con la primera quincena de mayo, se observa una disminución del 0,2%. En concreto, el número de llamadas pertinentes del 1 al 15 de abril de 2020 fue de 4.042, mientras que del 1 al 15 de mayo de 2020 ha sido de 4.033, una "ligera" diferencia de nueve llamadas, tal como afirma el Ministerio. Una disminución "tan ligera que sigue corroborando la necesidad de estos servicios esenciales", según Rosell.

Las consultas online crecen un 460%

En relación a las consultas online, vuelven a registrar un agudo incremento, al registrar un 460% en los dos meses de estado de alarma en relación al mismo período del año anterior. Mientras que el número de consultas del 14 de marzo al 15 de mayo de 2019 fue de 90, el número de consultas del 14 de marzo al 15 de mayo de 2020 ha sido de 504, es decir 414 consultas más.

Si comparamos las dos primeras quincenas de abril y mayo de 2020, observamos una disminución del 27,3%, pasando de las 150 consultas del 1 al 15 de abril, a las 109 del 1 al 15 de mayo, una diferencia de 41 consultas.

Por lo que se refiere al servicio de atención emocional y psicológica vía Whatsapp, puesto en marcha por el Ministerio de Igualdad el pasado 21 de marzo, el número de consultas ascendió a 1.678, registrando un incremento de de casi un 30% entre el periodo del 21 de marzo al 15 de abril de 2020 con el del 16 de abril al 15 de mayo de 2020.

Poco después del decreto del estado de alarma y el confinamiento obligatorio de la población para frenar el contagio del coronovirus, el Gobierno declaró esenciales todos los servicios de información y de protección a las víctimas de violencia de género, entre ellos el servicios de atención especializado 016.