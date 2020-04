El coronavirus también puede afectar a determinados animales. Así lo ha anunciado el zoológico de Nueva York, que informó esta semana de que una de sus tigresas había dado positivo en un test, después de presentar algunos síntomas leves de insuficiencia respiratoria. Según el Wildlife Conservation Society, institución que gestiona el centro, el contagio se atribuye a un cuidador que se los transmitió antes de presentar síntomas.

La noticia ha hecho que los bulos se disparen, estigmatizando a los animales de compañía y ampliando los riesgos de abandono y el maltrato hacia las mascotas. Sin embargo, por el momento sólo hay casos aislados y pocas evidencias científicas. En contra del pánico, en Público te resolvemos las dudas sobre cómo afecta el coronavirus a los animales que conviven con el ser humano.

¿Puedo contagiar a mi mascota?

Por el momento sólo se han encontrado casos aislados de mascotas que hayan presentado síntomas relacionados con el coronavirus. Más allá de la tigresa del zoo de Nueva York, en Bélgica se ha identificado el caso de un gato que convivía con una persona infectada y en Hong Kong se ha podido constatar que dos perros, también en contacto con personas infectadas, habrían dado positivo en un test de covid-19. Sin embargo, los expertos hablan de síntomas muy leves respecto a los que puede padecer el ser humano. En cualquier caso sólo hay identificados cuatro contagios animales por los más de un millón de infectados en todo el planeta.

¿Puede mi mascota contagiarme?

Por el momento no hay evidencias de que los animales contagiados puedan transmitir el virus a personas. Tanto es así, que la Organización Mundial para la Salud (OMS) ya ha advertido que la propagación masiva se debe a la transmisión directa de ser humano a ser humano. "No existe justificación alguna para tomar medidas relacionadas con los animales de compañía que puedan afectar a su bienestar", explican desde la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).



¿Se sabe qué animales son más propensos a contagiarse?

Una publicación reciente del Instituto de Investigación Veterinaria de Harbin concluye que, después de inocular el virus en diferentes animales que están en contacto con seres humanos, el SARS-CoV-2 "se replica mal en perros, cerdos, pollos y patos, pero de manera eficiente en hurones y gatos". Además concluye que la infección llega a los felinos a través de secreciones respiratorias. En cualquier caso, se trata de infecciones forzadas en laboratorios, por lo que la transmisión hacia estos animales cambiaría en condiciones naturales.

¿Debo tomar alguna medida preventiva con mi mascota si estoy enfermo de coronavirus?

Debes permanecer aislado y evitar salir a la calle, por lo que se recomienda que, durante ese periodo, otra persona te ayude a cuidar de tu compañero animal. Además, si el perro o el gato han estado en contacto contigo, se aconseja que se desinfecten los collares y correas o que la persona que vaya a pasear a tu mascota utilice unos nuevos.

Sin embargo, no todas las personas pueden disponer de alguien que se haga cargo de sus animales de compañía durante el proceso de cuarentena por positivo, por lo que, en tal caso, se recomienda reducir lo máximo posible el periodo de paseo, salir siempre con mascarilla y extremar el distanciamiento con el animal tanto fuera de casa como durante el confinamiento, tal y como informan desde la Dirección General de Derechos de los Animales.

¿Es preciso tener algún tipo de precaución con los productos de origen animal?

Según las indicaciones de la OIE y la OMS, no se recomiendan restricciones comerciales a los productos animales, por lo que los estándares de calidad siguen siendo válidos. Asimismo, no es necesario maximizar las precauciones relacionadas con los materiales de embalaje ni restringir aún más las reglas de higiene. La seguridad alimentaria está garantizada.

¿Qué papel juegan los animales en la transmisión de la enfermedad?

Desde el primer momento, los informes científicos apuntaron a que la aparición del virus se debe a un proceso de zoonosis, es decir, el virus saltó de una especie animal al hombre. No en vano, esta realidad no tiene nada que ver con los animales con los que el ser humano tiene contacto habitual, sino con animales exóticos. Tanto es así, que aunque no se ha identificado cómo se produjo la primera infección, todo apunta al comercio de animales al aire libre, algo que la ONU y las organizaciones animalistas han pedido que se prohíba.

Este no es el primer virus que se transmite por un proceso de zoonosis, en tanto que el anterior coronavirus tenía su raíz en los murciélagos. El sida, el ébola o el zika son otros ejemplos de infecciones transmitidas por la manipulación que el ser humano hace de los entornos. Las deforestaciones, por ejemplo, son un elemento a tener en cuenta para entender la aparición de este tipo de enfermedades, ya que las masas boscosas funcionan como barrera protectora y restringen el contacto entre seres humanos y otras especies que pueden portar enfermedades. Tanto es así, que el ecólogo Peter Daszak estima que en el planeta hay cerca de 1,7 millones de virus desconocidos y argumenta que la destrucción de los ecosistemas podría aumentar los riesgos de que se dieran nuevas propagaciones como la que vive la humanidad en la actualidad.