El ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció ayer en rueda de prensa que el Gobierno está sopesando la posibilidad de recomendar a la población el uso de mascarillas para salir a la calle. Esta medida no es fruto de la improvisación. La OMS mantiene abierta la posibilidad de un cambio de criterio si se confirman investigaciones que apuntan a la transmisión del coronavirus por vía aerosol. Sin embargo, los científicos advierten: el uso de mascarillas, especialmente las elaboradas en un entorno casero, no protegen a quienes no han contraído el virus y, en ningún caso, son un producto sustitutivo de la distancia social y las medidas de higiene.



Aquí te presentamos las claves para conocer de dónde surgen el posible nuevo cambio de criterio en torno al uso de las mascarillas.

¿Cuál es el criterio actual de la OMS?



En el seno de la OMS se está produciendo un intenso debate estos días sobre la idoneidad del uso de mascarillas por parte de la protección civil en lugares públicos. Este cambio podría suponer un punto de inflexión en el criterio seguido hasta ahora por parte de la organización internacional, quien hasta ahora había mantenido que su uso debía estar restringido exclusivamente al personal sanitario y a aquellas personas que mantienen un contacto directo con personas infectadas.

¿El cambio de la OMS tiene que ver con la cantidad de stock mundial del producto?

En ningún caso. Las recomendaciones de la OMS se rigen por criterios exclusivamente científicos que van siendo actualizados periódicamente a medida que se tienen nuevas certezas, en este caso, sobre cómo nos afecta el coronavirus y cómo se propaga. Una de estas últimas evidencias, advertida por el experto en enfermedades infecciosas y exdirector de la OMS, el profesor David Heymann, es la transmisión del virus por vía aerosol (suspensión de partículas en el aire) que, de ser confirmada, podría hacer que llevar la mascarilla fuera tan eficaz como mantener la distancia de seguridad de las personas, según advirtió el virólogo en una reciente entrevista a la BBC. Heymann reconoció entonces: "Estamos estudiando las nuevas evidencias científicas y estamos dispuestos a cambiar las recomendaciones, si es necesario".



¿El uso de la mascarilla puede poner fin al aislamiento social?

En ningún caso. Las mascarillas, especialmente las de un solo uso, al igual que los guantes desechables, son una medida adicional de protección y por ello deben utilizarse conjuntamente con el resto de medidas establecidas hasta ahora, especialmente con la distancia interpersonal de dos metros. De confirmarse el cambio de criterio de la OMS, el Gobierno de Pedro Sánchez podría incluir su uso en próximas actualizaciones del estado de alarma y siempre como medida complementaria.



¿Qué hay de las mascarillas caseras? ¿Estoy protegido con ellas?

La escasez del producto ha llevado a muchas personas a elaborar su propia mascarilla. Sin embargo, tal y como se ha advertido por diversas entidades, como el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), las mascarillas no homologadas, es decir, todas aquellas que se fabrican de forma casera, solo sirven para que aquellas personas portadoras del virus no lo expandan, no para que las personas sanas no se contagien. Por tanto, si decidimos utilizar una mascarilla casera es prudente que sigamos, escrupulosamente, el resto de medidas adicionales de seguridad e higiene cuando salgamos de casa.