El CSIC sufrió un ciberataque de origen ruso en julio 

El 16 y 17 de julio el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sufrió un ciberataque de tipo ransomware. A falta del informe final de la investigación, todo parece apuntar a que su origen procede de Rusia.

El Ministerio de Ciencia e Innovación, del que depende este organismo, ha señalado que, por el momento, no se ha detectado la pérdida de información sensible o confidencial. Para atajar el problema, se cortó el acceso a la red en diversos centros para que no extendiera a otros que no se habían visto directamente afectados.

El ciberataque se detectó 18 de julio e inmediatamente se activó el protocolo marcado por el Centro de Operaciones de Ciberseguridad (COCS) y el Centro Criptológico Nacional (CCN). Este es similar al que han sufrido otros centros de investigación como el Instituto Max Planck o la agencia espacial estadounidense NASA. Por ahora, más de una cuarta parte de los centros del CSIC ya disponen de conexión a la red y en los próximos días se restablecerá todo el sistema.

El CSIC dispone de múltiples mecanismos de seguridad que evitan diariamente más de 260.000 ataques registrados, han remarcado desde el Ministerio. El ransomware es una extorsión que se realiza a través de un malware —programa malicioso— que se puede introducir, por ejemplo, en los equipos de empresas como ordenadores, portátiles y dispositivos móviles.