Un cura de Toledo asegura en una homilía  que la homofobia nace de la "falta de amor paterno" en la infancia

Una vez más una homilía ha sido el escenario elegido por un párroco para esgrimir sus prejuicios para con la homosexualidad, cuando no directamente para evidenciar una fragrante homofobia.

Es el caso de Óscar Martín Biezma, un párroco natural de la localidad toledana de Consuegra, cuyas declaraciones en el púlpito el pasado 16 de diciembre están causando cierto revuelo.

La ermita del Cristo de la Vera Cruz de Consuegra fue testigo de un discurso a cargo del párroco Martín Biezma en el que la homosexualidad fue abordada echando mano de tabúes y escrúpulos.

En su alocución frente a los feligreses, Martín Biezma se preguntó "¿por qué alguien siente atracción por personas del mismo sexo?", a lo que el propio religioso se respondió asegurando que se debe a "falta de amor paterno" en la infancia.

Una diatriba que le llevó a sostener que los homosexuales "nacen con una sensibilidad especial" y son personas "más necesitadas de afecto, de besos, de abrazos, de juegos, de contacto físico con su padre".

"Un hombre o mujer, da igual, que siente atracción por personas del mismo sexo siente eso, en muchos casos, por una carencia no satisfecha en los primeros días o meses de su vida", reflexionó el párroco.

Es precisamente en esa falta de afecto donde reside el "germen" de su homosexualidad: "El padre no se lo ha dado o no le ha dado lo suficiente. No por maldad, no por negligencia, lo que pasa es que ese niño necesitaba más amor. Ese agujero queda ahí y acaba saliendo". Análisis que el párroco redondeó sosteniendo que es esa "carencia" la que acaba provocandole "confusión".



Martín Biezma llegó a esgrimir que el homosexual busca "el deseo, el contacto o el cariño que no he tenido de la figura masculina. Eso nace con ese contenido sexual, pero lo que busca es un cariño sano de otro hombre, lo que él no ha recibido de niño".

Para terminar, el párroco deja caer la posibilidad de "cura": "El amor sano de un amigo, el cariño, la cercanía, el abrazo casto de un amigo sería de una gran ayuda. Si él quiere, con un poco de esfuerzo y con ayuda, puede cambiar su situación".