La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este jueves la naturaleza machista del asesinato de una mujer de 34 años en Manresa (Barcelona) perpetrado este miércoles por su expareja: se trata de la sexta víctima de la violencia de género en 2021 y la 1.084 desde 2003.

La víctima tenía dos hijas menores de edad

La víctima tenía dos hijas menores de edad y no constaban denuncias previas contra el presunto agresor, ha informado la Delegación del Gobierno en Twitter. Desde 2013, un total de 307 niños y niñas han quedado huérfanos como consecuencia de los crímenes machistas.

Este miércoles, los Mossos d'Esquadra encontraron el cadáver de una mujer de 34 años en un piso de Manresa y horas más tarde detenían a su expareja, presunto agresor, que había intentado suicidarse.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha expresado su más firme condena a este asesinato: "El machismo es una profunda grieta en nuestra democracia y debemos desplegar cuantas herramientas tengamos para acabar con él". En ninguno de los seis asesinatos machistas de 2021 constaban denuncias previas contra los presuntos agresores.

Manresa decreta el luto oficial

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Manresa (Barcelona) han acordado decretar luto oficial en la ciudad desde este miércoles hasta este viernes para condenar la muerte de una mujer de 34 años presuntamente a manos de su expareja, un hombre que ya ha sido detenido.

A las 12.00 horas de este jueves se hará un minuto de silencio para condenar los hechos en la plaza Major de Manresa, y en el Ayuntamiento, que lucirá un crespón negro, las banderas ondearan a media asta, ha informado el consistorio en un comunicado.

La mujer trabajaba en la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias; en recuerdo de la víctima y en rechazo del crimen, el conseller Chakir el Homrani asistirá al acto en la plaza Major y en todas las sedes de la Conselleria también se guardará un minuto de silencio a las 12.00 horas.

El Homrani ha expresado su pésame y solidaridad a la familia: "La muerte por violencia machista de otra mujer es un hecho que no podemos tolerar como sociedad. No podemos y no lo haremos. Este Govern trabaja cada día para prevenir y luchar para que las mujeres puedan vivir libres y sin sentirse amenazadas".

Alcaldía y Govern

El alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, expresó este miércoles el apoyo del Ayuntamiento a los familiares y entorno de la víctima y, antes de un acto oficial por el 90 aniversario de la República, rechazó formar parte de una sociedad "que permite que un hombre se vea con derecho a matar una mujer".

El Govern también ha condenado los hechos en un comunicado en el que la consellera de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, ha llamado a no dar "ni un paso atrás" en la erradicación de la violencia machista. El cuerpo sin vida de la víctima fue hallado este miércoles "con signos evidentes de muerte violenta" en un piso de Manresa y los Mossos d'Esquadra detuvieron después a la expareja como presunto autor del crimen.

Por la noche, la comitiva judicial procedió al levantamiento del cadáver y el juez instructor ordenó practicar diligencias urgentes a la espera de que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer asuma la investigación del caso este jueves, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es. También se presta atención mediante Whatsapp en el teléfono 600000016.