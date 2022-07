Détox de Instagram: 30 días sin usar las redes sociales

"Siempre pensé que no pasaba mucho tiempo en las redes sociales, aunque me di cuenta de que me engañaba", explica Ana Fernández para Público, que se propuso hacer un détox de Instagram. Llega el verano y, con suerte, muchas personas pueden pedirse unos días de vacaciones con los que poder relajarse. Estas fechas, sin duda, son un momento ideal para desconectar, ya sea del trabajo, de la rutina, del lugar de donde vives… Pero, ¿realmente nos concedemos un "apagón" en todos los sentidos?

El informe Digital Report 2022, sobre las tendencias de los consumidores en Internet, muestra que el número total de usuarios equivale al 58% de la población mundial. Cada año, esta tendencia va creciendo y son más las personas que pasan más tiempo conectados a alguna aplicación. Sólo en España se consume de media una hora y 53 minutos de Internet diarios.

¿Qué es hacer un détox de redes sociales?

Esta hiperconexión, sin embargo, puede ser nociva para la salud. Sentir ansiedad, falta de sueño o no tener otras alternativas de ocio, son algunos de los síntomas que te deben alertar sobre un uso excesivo de la Red. Ante esta situación, son cada vez más las personas que se proponen hacer un détox de sus redes sociales pero, ¿en qué consiste?. Se trata de desconectar durante un periodo de tiempo, normalmente unos 30 días, de alguna de las aplicaciones a la que más tiempo se les dedica.

Ana Fernández relata su experiencia haciendo el détox: "Era hora de parar", pensó tras darse cuenta de que consultaba Instagram todo el rato: a las horas de comer, en los ratos muertos, antes de irse a dormir... En las semanas antes de comenzar, Ana empleaba esta red social unas cuatro horas de media semanales.

Tener la tentación de abandonar el reto

Su caso no es aislado. La fotógrafa y directora creativa Berta Bernad cerró su blog en 2010 y, poco tiempo después, su cuenta de Instagram con 95.000 seguidores. Sufría ansiedad y optó por silenciar su FOMO (fear of missing out, el miedo a perderse algo). Fruto de esa experiencia fuera de las redes nació su libro: Cómo sobrevivir a Instagram.

El 18% de los jóvenes usan la red de modo compulsiva y, por esa razón, el Ministerio de Sanidad incluyó en 2018 el abuso de Internet en su estrategia Nacional sobre Adicciones.

Ana probó un el método de la psicóloga mexicana Olga González Domínguez y se enfrentó a un plan de 21 días para revisar su uso de las plataformas sociales. Al principio, tuvo la tentación de abandonar este reto: "Vaya fastidio no publicar lo que iba a hacer el finde", reconocía. Otro de los sentimientos que ha experimentado a lo largo de su mes de desconexión fue perder la noción del tiempo real. "Sentía que estaba fuera de conversaciones de amigos", explica Ana, al no poder ver ciertas publicaciones o historias de sus seguidores de Instagram.

"En esos ratos de tiempo muerto, he avanzado bastante con la lectura", asegura Ana

Luego, la cosa empezó a mejorar después de darle protagonismo a otros hábitos. "En esos ratos de tiempo muerto, he avanzado bastante con la lectura y he puesto en marcha recetas de cocina que tenía pendientes", detalla Ana. En el último fin de semana, aprovechó para escuchar música, sin dispositivo móvil de por medio, o ir a la piscina sin la compañía de su smartphone.

A pesar de reconocer que va a volver a Instagram, Ana remarca que lo quiere hacer con "cautela". Tras el détox, ella ha reparado "en en la importancia de los tiempos a solas" y no perderlos en "scrolls infinitos". Esos huecos que antes llenaba con historias de otros, detalla Ana, ahora quiere aprovecharlos para dedicárselos a ella misma. Poner a prueba sus hábitos digitales le ha hecho ganar perspectiva y, como la protagonista de Frozen, anima a entonar un "'¡Suéltalo!". La vida está ahí fuera.

En qué consiste el método

El sistema ideado por González Domínguez establece fases que van desde la desintoxicación (días del 1 al 7) a la reconexión (del 8 al 14), pasando por el mantenimiento y un balance final de los retos alcanzados (del 15 al 21).

No todos podemos poner el contador a cero de escapada rural a algún lugar sin cobertura pero, si nos encontramos dificultades al arranque, la clave es centrarse en los beneficios: recuperar el control, mejorar la productividad, ganar tiempo libre en entornos desvirtualizados y, sobre todo, recuperar el equilibrio.

Aquí van algunos consejos para no dejarse a medias el experimento:

1.- Fija tu tiempo para el reto: Lo recomendable es que dure entre tres días y una semana para desconectar por completo y comenzar unos buenos hábitos. Lo ideal es hacerlo durante unas vacaciones.

2.- Establece horarios: Puede que el trabajo no te permita vivir ajeno al teléfono, así que escoge un tramo en el que te prohíbas mirar correos y redes sociales.

3.- Nadie dijo que fuera fácil: es normal que el cuerpo te pida volver a las antiguas costumbres, pero si resistes comprobarás que no es algo imprescindible.

4.- Suma aliados: No estás solo y puede ser motivador afrontar el reto en equipo. También puede ser de ayuda notificarlo a tu entorno, así entenderán que hay tiempos en los que no te encontrarán disponible.

5.- Aléjate del móvil y disfruta: Se trata de ganar en calidad de vida, así que pon el teléfono en modo avión al llegar a casa y no lo dejes a mano. A cambio, haz cosas que te gusten, sal a la calle y ocupa tu tiempo libre.

6.- Márcate un 'Marie Kondo': Pasados los 21 días, cuando afrontes la reconexión, hazlo con pragmatismo. Puede ser un buen momento para hacer limpieza de aplicaciones y desactivar notificaciones.