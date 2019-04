La Red Estatal de Entidades de Familias Monoparentales (REEFM) ha presentado este lunes una queja ante el Defensor del Pueblo por un informe sobre paternidad al considerar que es “un ataque directo a cualquier modelo familiar que no sea el hetero-tradicional de “padre y madre”.



​En el estudio La importancia de la figura paterna. Consecuencias en la educación de los hijos, elaborado por la profesora de la Universidad Carlos III María Calvo y publicado el Día del Padre por el observatorio The Family Watch, se establece una relación entre la casos de delincuencia y la ausencia paterna. No es el único nexo que encuentra la autora de la publicación con la falta de la figura del padre. “Desde la pobreza y la delincuencia, hasta el embarazo en adolescentes o la violencia doméstica”, reza el comunicado que lanzó el observatorio para presentar el texto.

Además, Calvo afirma que para las niñas, "entre otras consecuencias de la ausencia del padre, se encuentran la baja autoestima, la precocidad sexual, y comportamientos delictivos". Para los niños, en cambio, establece que "tienen escaso rendimiento académico y conductas violentas", tienden al "abandono escolar" y "tienen dificultades para entablar relaciones estables".



​Para la REEFM, las afirmaciones del informe “discriminan a las familias monoparentales y a las niñas y los niños integrantes de estas familias en España. Por ello, añaden: "La difusión de conclusiones que puedan incidir en la estigmatización de los menores por su modelo familiar es un grave error”.



La autora de la publicación explicó a Público que su estudio atiene a "conductas generalizadas de los distintos roles que deben adoptar los padres" para conseguir "un equilibrio en su educación". Esto, según Calvo, "independientemente del sexo de cada cónyuge".

En general, la figura paterna "desafía sus límites", mientras que la materna les "mantiene en un mundo más infantil", expresó en la rueda de prensa para presentar su proyecto el 19 de marzo. Un acto en el que apostó por una serie de medidas para "ejercer la paternidad de manera eficaz", como la ampliación del permiso de paternidad o impartir "cursos de formación sobre cómo ejercer el papel materno y el paterno".

La autora del informe defiende que la "coeducación de niños y niñas en colegios mixtos perjudica su desarrollo intelectual y personal"

No es la única publicación de Calvo dedicada a la paternidad. En Padres destronados. La importancia de la paternidad (2014), la profesora defiende que "el empeño puesto durante años en conseguir la emancipación de la mujer ha provocado un efecto colateral con el que nadie contaba: un oscurecimiento de lo masculino, cierta indiferencia —cuando no desprecio— hacia los varones y un inevitable destierro de estos a un segundo plano". Sostiene que los padres "no saben muy bien cómo desenvolverse en una sociedad que les obliga a ocultar su masculinidad... Ello les hace perder autoestima, lo que conduce a muchos a la frustración, esforzándose por ser más femeninos, quedándose al margen de la crianza y educación de los hijos, convirtiéndose en callados espectadores de la relación madre-hijo o refugiándose en el trabajo, donde encuentran mayor comprensión y valoración que en el ámbito familiar".

En cuanto a la educación de los menores, apoya a las escuelas y los colegios que diferencian entre sexos porque "son siempre enriquecedores", mientras que la "coeducación de niños y niñas en colegios mixtos perjudica su desarrollo intelectual y personal". Una creencia que refleja en su libro Los niños con los niños, las niñas con las niñas. El derecho a una educación diferenciada (2005) y en La educación diferenciada en el siglo XXI: Regreso al futuro (2016).