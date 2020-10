Toda España se encuentra en una situación muy grave por la expansión del coronavirus. Cada vez más comunidades trabajan en una fórmula jurídica para aplicar el toque de queda e incluso piden ya el estado de alarma al Gobierno. El jueves no se llegó al acuerdo sobre el toque de queda, algo que ha decepcionado a muchos Ejecutivos regionales, pero sí una guía con un marco común para todas las comunidades. Sin embargo, regiones como Madrid, pese a estar en riesgo máximo, no toma las medidas que le corresponde a su fase de alerta.

Según ha avanzado Público, el Gobierno está barajando convocar un Consejo de Ministros el domingo para declarar el estado de alarma. Varias comunidades como Euskadi, Extremadura o Asturias lo han pedido ya formalmente y desde el Ministerio de Sanidad les han confirmado que lo están estudiando. La situación lo requiere.



Según pudo saber este medio por varias comunidades autónomas, se ha decidido dar un paso adelante para exigir que en todas las regiones se decreten medidas acordes a la gravedad de la comunidad. Entre las consejerías de Sanidad hay buen ambiente, pero varias de ellas reconocen que la Comunidad de Madrid nunca ha tomado las medidas que debería y que, por la expansión del virus en la capital, se ha extendido la pandemia a otras comunidades.

Esto lleva a que las comunidades, internamente, critiquen tanto al Gobierno de Ayuso como al Ministerio de Sanidad. "Todas las comunidades estamos siendo responsables y tomando medidas que no queremos. No puede ser que en algunos sitios se cierre la hostelería y en Madrid se continúa como casi si no pasara nada con el ocio. Limitar las reuniones a partir de medianoche no es suficiente", reprocha uno de los responsables de Sanidad de un Gobierno del PP y Ciudadanos a este medio.

El Ministerio de Sanidad no ha querido responder oficialmente a una valoración sobre las nuevas medidas de Madrid, pero fuentes del equipo de Salvador Illa reconocen que esperaban otro anuncio. "No es suficiente", insisten, sobre la prohibición de reuniones sociales de las 00.00 horas a las 06.00 horas.

Además, según el nuevo plan aprobado en el Consejo Interterritorial, Madrid estaría en riesgo extremo. Tendría que valorar "medidas excepcionales" que se incluyen en el nivel de riesgo alto como, por ejemplo, el cierre de la hostelería en interior.

¿Cómo se define el riesgo en un territorio?

En el nuevo protocolo, publicado ya por el Ministerio de Sanidad, se establecen hasta ocho criterios, divididos en dos bloques, que medirán el nivel de riesgo de una zona. Fernando Simón ha explicado que esperan ponerlo en marcha "en breve" y que, a nivel general, la aplicación será por unidad territorial, aunque cada comunidad podrá decidirlas.



Del bloque I se tendrá únicamente en cuenta uno de los dos indicadores generales de la incidencia acumulada, tanto para la incidencia global como la incidencia en mayores de 65 años: si no existe retraso en la notificación se utilizará la incidencia en siete días y, en caso contrario, la de 14 días.

Según los cálculos de Público —con datos de este martes 23 de octubre y sin tener en cuenta la incidencia en mayores de 65 años, ya que este dato no lo publica el Ministerio de Sanidad—, ninguna comunidad estaría en la nueva normalidad ni en el nivel de riesgo bajo.

El siguiente documento es el plan completo de Sanidad.