Los resultados de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia señalan que el 5,2% de la población española se ha contagiado de coronavirus y generado anticuerpos. "La prevalencia estimada en el conjunto del país para anticuerpos IGG es de un 5,2%", ha señalado la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti. Para tener "inmunidad de grupo", se necesita que al menos un 60-70% de la población sea inmune.

Se trata de apenas un 0,2% más que en la primera oleada de los resultados del estudio de seroprevalencia liderado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), según los resultados de esta segunda tanda de resultados, en la que se han analizado a 64.564 personas entre el 18 de mayo y el 1 de junio.

A los participantes se les han realizado tests de anticuerpos, incluido el que mide los anticuerpos IGG. El 87,9% de los participantes ha accedido a donar una muestra de sangre para realizarles esta prueba, considerada la más fiable. "Se confirman prácticamente los mismos datos" que en la primera fase, ha explicado Yotti.



"Se confirman prácticamente los mismos datos" que en la primera fase, ha destacado Yotti

Raquel Yotti, ha señalado que la tasa de participación se ha situado en el 76%, superior a la de la primera ronda: 74,9%. "Esta mejora refleja la alta adherencia al estudio. Hasta el 95% de todos los participantes en la primera ronda han continuado, pero además se han incorporado 5.847 más", ha celebrado.

La tasa de participación entre los individuos elegibles también ha mejorado a la de la primera ronda con un 66,5 frente al 63,7% del periodo anterior. Si se considera solo a las personas que han podido ser contactadas, la cifra de participación alcanza el 76,1%, dos puntos más que en la ronda anterior.

La directora del Centro Nacional de Epidemiología, Marina Pollán, ha indicado que las personas que presentan síntomas compatibles con la covid-19 han disminuido en la segunda ronda del estudio de seroprevalencia. Y, además, ha enfatizado que las provincias en el centro de la península siguen teniendo cifras de prevalencia más altas que el resto, muchas de ellas superan el 10%. Del mismo modo que Yotti, Pollán ha señalado que la cifra de seroprevalencia no ha aumentado. "Lo esperábamos", ha añadido.



Marcada variabilidad geográfica

La tasa es ligeramente inferior en hombres (5,01%) que en mujeres (5,40%). Aunque la media nacional es de un 5,21%, el estudio arroja una marcada variabilidad geográfica, también muy similar a la observada en la primera ronda, con prevalencias iguales o próximas al 10% tanto en Madrid como en las provincias situadas en su entorno. En relación al tamaño de los municipios, existe un leve incremento de esta tasa de inmunidad respecto a la primera oleada en las grandes ciudades (más de 100.000 habitantes) que han pasado de un 6,4 a un 6,8%.

Mapa por provincias con los datos de la segunda oleada del estudio de seroprevalencia. / MINISTERIO DE SANIDAD

El 80,5% de los participantes en el estudio que declaran haber dado positivo por coronavirus en un diagnóstico por PCR hace más de dos semanas presentan anticuerpos IGG. En los casos sospechosos, la prevalencia de este anticuerpo aumenta con el número de síntomas y es particularmente alta en las personas que han sufrido pérdida de olfato (40%). En el caso de los participantes asintomáticos, a un 2,8% se les detectó anticuerpos IGG.

La incidencia en los mayores de 70 años es similar a la que se mostró en la primera ronda del estudio. Sí se ha detectado una mayor prevalencia entre mayores 90 años para la que no encuentran explicación. "La precisión de ese dato no es alta, no hay muchas personas mayores de 90 años, por lo que suponemos que la incidencia es similar al resto de grupos", ha señalado Pollán, que también ha hecho hincapié en que ya en la primera ronda se observaba una menor prevalencia en niños y adultos jóvenes. "Se confirma ahora y en todos los grupos la prevalencia ahora es un poco mayor", ha recalcado.

Personas seroconvertidas

Además, un 0,8% de participantes negativos en anticuerpos en la primera ronda han seroconvertido en esta segunda, es decir, se les ha detectado la presencia de IGG de la que antes carecían. "Este dato es bastante interesante porque es el análisis de las mismas personas longitudinal a lo largo del tiempo", ha argumentado en rueda de prensa la directora del Centro Nacional de Epidemiología (CNE), Marina Pollán. Destacan los casos de Ávila, Valladolid y Palencia, con valores cercanos al 2%, y los de Madrid, Soria y Segovia con un 1,5%.

La tasa de incidencia del virus es ligeramente inferior en hombres que en mujeres

Finalmente, el mapa de posibles casos con síntomas de la covid-19 en las últimas dos semanas muestra, en general, prevalencias inferiores a las de la primera ronda. Solo las provincias de Santa Cruz de Tenerife, Granada, Madrid, Toledo y Las Palmas están en torno al 1%. Los posibles casos con síntomas de covid-19 se refiere a personas con tres o más síntomas o con pérdida súbita de olfato.

Yotti ha detallado que en la primera ola se disponía de datos de apenas el 30% de los análisis de laboratorio de los participantes, mientras que ahora se ha podido evaluar "la práctica totalidad" de las muestras.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha resaltado que estos datos de seroprevalencia "corroboran lo observado en la evolución de la epidemia" en las últimas semanas. "Los datos de transmisibilidad tampoco han cambiado de manera sustancial", ha comentado, reconociendo que quizá se produjo una mayor entrada del virus en España que los detectados por el sistema sanitario.