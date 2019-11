"Desde el primer momento le exigí la verdad. Llevaba un año preguntándole seguido si tenía algo que ver, pero él decía que nunca la había visto delante". Así ha hablado este miércoles ante el tribunal la exmujer de Enrique Abuín, que ha confirmado que inicialmente creyó la versión del acusado, pero ahora ya no. "Evidentemente, creo que sí fue él", ha añadido.

En la primera declaración pública de Rosario Rodríguez, que inicialmente también fue investigada por la desaparición de Diana Quer, la ahora exmujer de El Chicle ha hablado tranquila y ha respondido a todas las preguntas, explicando que en aquel momento no se "imaginaba" que "él fuese a hacer eso".

La exmujer del único acusado ha mencionado los escarceos amorosos de su exmarido y ha confirmado que solía salir de noche, "siempre vestido de oscuro", diciendo que iba a robar gasóleo. En otras ocasiones, ha dicho que había visto garrafas de gasóleo, pero no en esa ocasión.

Cuando tuvo conocimiento de que estaba siendo investigado por los agentes, Rosario Rodríguez ha explicado que su marido le pidió que dijese "que había salido con él a robar gasóleo" esa noche, algo que "fue mentira". "Me dijo que dijese que había estado conmigo esa noche porque le querían culpar de algo que no había hecho", ha sentenciado.

A preguntas de la fiscal, la exmujer de El Chicle ha reconocido que decidió decir "la verdad" cuando recibió una llamada de los padres de Enrique Abuín diciéndole que estaba saliendo su casa y su hija en la televisión. "Ahí me cabreé y dije que se iba a saber la verdad", ha destacado.

La excuñada dice que 'El Chicle' la agredió sexualmente



Vanesa, hermana gemela de Rosario, se ha reafirmado en que el acusado por el crimen de Diana Quer le había agredido sexualmente e incluso amenazado con posterioridad, cuando ella aún era menor de edad con apenas 17 años. Durante su declaración, la joven ha explicado que con posterioridad a la denuncia coincidía con él y con su hermana, Rosario, en el domicilio familiar durante los fines de semana, pero que nunca se quedaba a solas con Abuín. "Nunca estaba sola, siempre había más gente", ha insistido, además de añadir que era el tipo de relación que tenían durante los días de los hechos juzgados.

Sobre la época de la agresión denunciada, que en su día fue archivada de forma provisional pero que se ha reabierto con nuevas diligencias e indagaciones, Vanesa ha recordado que ella era "delgada, con el pelo un poco más largo y morena", además de menor de edad, y que tuvo secuelas psicológicas, que "poco a poco se van sobrellevando", pero que "nunca" las va a olvidar".

Así, ha reconocido que tenía "miedo" y que el acusado llegó a amenazarla durante y con posterioridad a la agresión sexual denunciada, durante la que Abuín portaba una navaja, y que llegó a recibir insultos por su parte. También ha respondido que "todos" en su familia la creían cuando decidió denunciar la agresión sexual de Abuín, pero no su hermana gemela (la entonces pareja del acusado).

Pidió a su otra excuñada que "mintiera"

También, otra de las hermanas de la exmujer, Elena, ha comparecido este miércoles como testigo. Durante el interrogatorio, ha indicado que, en el momento de los hechos residían –ella y su marido– con el acusado y su ahora exmujer en la misma vivienda, una convivencia que se prolongó durante más o menos un mes.

La noche de los hechos, la testigo ha asegurado que su excuñado estaba en la casa cuando se acostó, por lo que desconoce si salió de la vivienda durante la noche o la hora a la que regresó. Unos meses después, su familia le dijo que "tenía que ir a declarar" en relación a la desaparición de Diana Quer.

En ese momento, ha dicho ante el tribunal, Enrique Abuín le pidió que dijese a la Policía que "Rosario iba con él" esa noche. "Nos pidió que mintiésemos. Yo lo creí", ha sentenciado. La hermana de la exmujer del Chicle ha afirmado también que el acusado decía con frecuencia que iba a robar gasóleo.

La testigo ha asegurado que su relación con el acusado era buena, y que era un hombre "con carácter" pero al que tenía aprecio, aunque ha reconocido que creyó a su otra hermana cuando, hace años, denunció a El Chicle por una supuesta agresión sexual. Preguntado sobre si lo cree capaz de matar a alguien ha respondido: "No lo creía".

Asimismo, el excuñado del Chicle ha confirmado ante el tribunal que el acusado les pidió que mintiesen a la Policía para tener una coartada esa noche. "Pensábamos que no había hecho esa animalada", ha explicado el testigo, que ha indicado que Enrique Abuín les instó a que dijesen que su mujer era la que utilizaba su móvil, mientras que él utilizaba el que realmente era de ella.

El excuñado ha indicado que mintió ante los agentes porque "no pensaba que había hecho eso" y creía que lo seguían porque "tenía antecedentes", además de que tenía "miedo a represalias". "Me amenazaba, luego no hacía nada, pero a mi me metía miedo", ha dicho, precisando que le decía cosas como que le "iba a romper las piernas".

La noche de los hechos, ha recordado, oyó a su excuñado decir "que se marchaba" sobre las 22.30 o 23.00 horas, mientras su exmujer se quedaba en casa. Los días siguientes, ha aclarado, no percibió en él ningún comportamiento extraño.



Dos jóvenes relatan un incidente con 'El Chicle'



Dos jóvenes hermanas, sin relación con los implicados en el caso de Diana Quer, han relatado este miércoles un incidente con Enrique Abuín durante las Navidades de 2017, en el que el acusado se paró con el coche en paralelo a ellas en Boiro e intentó convencerlas de que se subieran al vehículo con él. "Insistía varias veces en que nos llevaba, a mi hermana le insistió más que a mí, que iba con los zapatos en la mano. Hasta que le dimos largas y se marchó", ha señalado una de las hermanas. Una vez en el bar, la joven llegó a ver al mismo vehículo, un Audi de color oscuro, pasando y deteniéndose ante el local "un mínimo de tres o cuatro veces".

Ambas reconocieron al acusado en la televisión cuando saltaron las noticias de su detención. "Empecé a llorar", ha reconocido Ángeles, quien ha considerado "inconfundible" el rostro de Abuín, para añadir que se queda "mucho con las caras".