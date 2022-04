La familia de José Couso teme que no se modifique la ley que dejó fuera a España de la justicia universal

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos examina el caso del cámara español después de que no se investigara por parte de la justicia española. UP y PSOE se comprometieron en su pacto de coalición a modificar la ley que eliminó la justicia universal en el Estado español, aunque la familia teme que no se llegue a efectuar.