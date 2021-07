La Fiscalía Provincial de Granada ha remitido ya su informe al Tribunal Supremo sobre le posible indulto a Juana Rivas. Tal como han confirmado a este diario fuentes del Ministerio Público, el escrito es negativo y contiene afirmaciones muy duras en contra de la medida de gracia. El dictamen de la Fiscalía se produce a petición del Tribunal Supremo, que es el encargado de instruir el proceso de indulto instado por el Ministerio de Justicia, al ser el tribunal sentenciador.

Este jueves, además, el titular del juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar, quién la condenó en primera instancia, hizo también público un informe contrario a la concesión de la medida de gracia para Rivas. En él opina que no se da ningún "motivo excepcional" para el indulto. El magistrado niega, además, que "la conducta delictiva de Rivas viniera motivada por el deseo de proteger a sus hijos de un padre maltratador porque no hay condenas a Arcuri que lo apoyen", por lo que el titular del Penal 1 cree que el argumento de delinquir para proteger a sus hijos "no debería ser tomado en cuenta para indultar". Los informes, sin embargo, no son vinculantes a la hora de que el Gobierno decida un indulto.

Juan Rivas fue condenada a dos años y seis meses de prisión y a seis años de inhabilitación para ejercer ​patria potestad por un delito de sustracción de sus hijos cuando permaneció con ellos un mes en paradero desconocido para no entregarlo a su expareja, Francesco Arcuri en agosto de 2017.

El pasado 11 de junio Rivas ingresaba de forma voluntaria en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada para cumplir la condena, tras haber abonado lo 12.000 euros de indemnización hacia Arcuri. Cuatro días más tarde abandonaba el centro para cumplir la condena en modalidad de tercer grado y con control telemático.

Ningún tribunal entró hasta la fecha en investigar las denuncias de Rivas sobre malos tratos de Arcuri hacia ella y hacia sus hijos. Él había sido condenado por malos tratos hacia Rivas en 2009 y Rivas lo había vuelto a denunciar en 2016 en Ganada. Sin embargo, esta denuncia nunca fue investigada en el proceso penal de España, ni en Italia, donde esta denuncia tardó en llegar más de un año. En nuestro país, tanto Rivas como sus hijos estaban considerados como víctimas de violencia de género por organismos oficiales.​