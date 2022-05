El futbolista Santi Mina, condenado a cuatro años de cárcel por abuso sexual

La Audiencia de Almería ha condenado al futbolista Santi Mina a cuatro años de prisión por abusar sexualmente de una mujer en junio de 2017 en el municipio almeriense de Mojácar. El tribunal ha eximido de cualquier responsabilidad penal al también jugador David Goldar, denunciado también por la víctima, pero contra quien la Fiscalía no formuló acusación.

El tribunal impone también a Mina una orden de alejamiento respecto a la víctima durante 12 años

El tribunal presidido por la magistrada Társila Martínez absuelve a Mina del delito de agresión sexual por el que el fiscal pedía ocho años de prisión y la acusación particular nueve años y medio de cárcel. Finalmente, el delantero del Celta de Vigo ha sido condenado por un delito de abuso sexual por el que también se le impone una medida de libertad vigilada por periodo de cinco años y una orden de alejamiento de 500 metros respecto de la víctima durante 12 años. El futbolista también deberá pagar una indemnización de 50.000 euros.

El juicio quedó visto para sentencia después de que el Ministerio Público elevase a definitivas sus conclusiones e interesase la pena de ocho años de prisión al estimar que existía "un cúmulo, una cascada" de "elementos probatorios" que acreditaban que el jugador había cometido una agresión sexual.

De acuerdo al relato del fiscal durante el juicio, Mina aprovechó que su amigo David Goldar se había ido con una mujer a la caravana que tenía estacionada en las proximidades de una discoteca de Mojácar para satisfacer su "apetito sexual". A pesar de la "manifiesta voluntad contraria" de la víctima, entró en dicha caravana completamente desnudo cuando los anteriores se encontraban dentro.

El fiscal mantuvo se petición de ocho años de cárcel tras ver un "cúmulo" de pruebas de agresión sexual

Fue entonces cuando el acusado presuntamente le dijo que le gustaba "mucho" y que deberían "hacer algo", a lo que ella se negó, según la acusación, que añadió que Mina salió del vehículo para entrar poco después y agredirla sexualmente introduciéndole el pene en la boca. Como consecuencia. la víctima presenta en la actualidad, según las mismas fuentes, sintomatología ansiosa y depresiva grave y su vida cotidiana ha resultado "muy afectada" ya que sufre trastorno de estrés postraumático crónico.

"Sinceramente, se me hace difícilmente comprensible que, con todos estos elementos, se pueda pensar que estos hechos no han ocurrido, cómo se puede articular que miente la víctima, y no alcanzo a entender cómo se puede llegar en este caso a una sentencia absolutoria", dijo el fiscal Miguel Blasco durante el trámite de informes de la vista oral. "La violencia se produjo, no solo por la falta de consentimiento, que no fue tácita, sino que fue expresa, sino también porque el acusado actuó de forma absolutamente sorpresiva, inesperada, imprevisible", añadió.