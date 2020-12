El antiguo general de división del Ejército del Aire, Francisco Beca Casanova, ha escrito en un grupo de WhatsApp mensajes radicales de extrema derecha en contra del actual Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, en los que asegura que "las palabras ya no sirven para cambiar nada".

"Creo que me quedo corto fusilando a 26 millones de españoles", escribió el exgeneral en el chat al que ha accedido el diario InfoLibre. Beca, además, fue uno de los firmantes de la carta emitida al rey Felipe VI en la que más de 70 mandos retirados del Ejército -la mayoría de ellos supera los 70 años- aseguran que el actual Ejecutivo es una amenaza para la "cohesión nacional".



El militar retirado, que es uno de los que interactúa con mayor frecuencia por el grupo llamado WhatsApp XIX, en referencia a la promoción de la Academia General del Aire, aseguró que prefiere la República porque así tendrán "más oportunidades de repetir las maniobras del 36", que, considera, "proporcionaron unos cuantos años de progreso aunque algunos lo pasaron mal". También ha añadido que "España está llena de gente ingobernable y que la única forma posible es culturizar a la gente, cosa que es imposible con la izquierda". Después apostilló: "Es triste pero es la realidad española".



Beca considera que los que no son de izquierdas son unos "cobardes"

Para Beca, España actualmente está fragmentada entre "buenos" y "malos". En sus mensajes indica que el problema está en que los "buenos son más cobardes que los malos", en lo que podría ser una referencia a la "derechita cobarde" de Vox. El exmilitar ha asegurado que lo único que queda es "repetir la historia", en alusión al golpe de Estado de 1936, que dio paso a la Guerra Civil y a la dictadura de casi 40 años de Franco, al que ha calificado como el "Irrepetible".

Beca cree que Franco y Miguel Primo de Rivera, padre del fundador de la Falange (José Antonio Primo de Rivera), han sido personajes que han contribuido a traer "la paz y la prosperidad a España". El exgeneral del Ejército se ha mostrado pesimista en el chat: "No quiero desanimaros pero con palabras y a estas alturas no se puede cambiar nada". Un mensaje que parece revelar que las preferencias de Beca para solucionar los problemas no pasan por métodos democráticos.



Por el momento, niega haber enviado estos mensajes por ese grupo de WhatsApp. Sin embargo, los escritos aparecen enviados desde su móvil. Y se muestran a lo largo de toda la conversación mantenida por el chat en un claro tono cercano a las posiciones de Vox y la extrema derecha.