Un puerto en Libia sigue siendo la única posibilidad que, por el momento, ofrece el Gobierno español al barco pesquero de Santa Pola (Alicante) Nuestra Señora de Loreto, que desde el pasado jueves se encuentra en aguas internacionales a una 90 millas de Libia con 12 migrantes rescatados tras ser dejado atrás en el mar por patrulleras de la Guardia Costera Libia.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha expresado en un comunicado "la preocupación del Gobierno por la situación en la que se encuentran tanto la tripulación del barco como los 12 migrantes rescatados, debido a la falta de combustible y avituallamiento a bordo". El cocinero del barco ha advertido la tarde de este jueves que, tras una semana a espera de indicaciones, ya raciona la comida de la que disponen a bordo porque sólo queda para alimentar entre cinco y seis días a la tripulación y a los migrantes.

Ante la lentitud de las negociaciones entre Exteriores y Trípoli sobre el destino de los migrantes rescatados y la escasez que se vive en el barco, el Gobierno español ha informado de que el capitán del pesquero "ha recibido un correo de Salvamento Marítimo de Libia solicitándoles que se dirijan al puerto de Al Khums" para recoger suministros, ya que "debido a que el mal tiempo", ninguna patrullera libia puede dirigirse al punto en el que se encuentra el pesquero "y proporcionarles los suministros que necesitan".

"Tal y como establece la normativa de salvamento internacional, y dadas las condiciones meteorológicas, el pesquero debe dirigirse al puerto más próximo, en este caso, el puerto libio", informa el Gobierno.

El Gobierno ahora duda si Libia es un país seguro

Al mismo tiempo, las autoridades españolas solicitan la colaboración "de los países ribereños" en el caso "de que se considere que Libia no cumple las condiciones para ser un puerto seguro", una posibilidad que hasta ahora no ha sido contemplada por el Gobierno de Sánchez. ACNUR y diferentes informes de ONG que trabajan sobre el terreno, así como el Defensor del Pueblo de España piden al Gobierno que permite el traslado de los rescatados a un puerto español, ya que Libia no es un puerto seguro para los migrantes.

No obstante, "el Gobierno sigue realizando gestiones ante los Gobiernos de Italia y Malta que permitan disponer de una solución alternativa cuanto antes", indica el comunicado.