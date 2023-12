Historias inspiradoras de startups que lideran la innovación en España

El ecosistema emprendedor está en constante evolución. Las conocidas como startups son compañías de nueva creación que aplican las fortalezas de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en su negocio y ofrecen grandes posibilidades de crecimiento y un modelo escalable. Según instituciones como Naciones Unidas, "tienen potencial para impulsar una transformación positiva en nuestras sociedades. Pueden inspirar nuevas formas de acelerar el progreso hacia la sostenibilidad, la igualdad y la inclusividad".



Banco Santander acompaña a estos negocios a lo largo de su ciclo de vida. La entidad cuenta con una oferta completa de servicios y productos dirigida a este tipo de empresas innovadoras, con soluciones financieras específicas y adaptadas a cada momento y también con una batería de medidas para acompañarlas en su desarrollo. Un ejemplo es Santander X, que se ha convertido en un trampolín para los jóvenes emprendedores.



Esta plataforma, creada en 2017, ofrece formación especializada a las compañías emergentes, les ayuda a gestionar su propio negocio y les conecta con los recursos que necesitan para crecer, prosperar y poner en marcha soluciones a los grandes desafíos actuales de la sociedad, apoyando la transformación de sus ideas en negocios de éxito. Además, otorga premios económicos a los emprendimientos más destacados, da visibilidad a los proyectos y ofrece la posibilidad de contar con el apoyo de una comunidad global de mentores, inversores y expertos. Banco Santander impulsa cada año más de 1.000 proyectos de emprendedores y startups españolas a través de Santander X.



El banco ya ha apoyado más de 11.800 proyectos de más de 200 universidades

Uno de ellos es el de Pack2Earth, ganadora del primer premio del reto Santander X Spain Award | Startups 2023. Liderada por Françoise de Valera, ha desarrollado los primeros materiales biobasados y compostables a temperatura ambiente para sustituir el plástico de origen fósil en la industria del embalaje y otros usos. "El emprendedor tiene que ser súper optimista, perseverante y tener muchas ganas de éxito. Lo mejor de emprender es que puedes tener un impacto visible inmediato, porque no tienes que pasar por toda una jerarquía para que se tomen decisiones", explica esta emprendedora. "El Santander está apostando por compañias como la nuestra, que son pequeñitas a día de hoy pero que pueden ser las próximas grandes empresas en España", asegura.



También Saalg Geomechanics, que se alzó con el segundo premio, destaca como comunidades como SantanderX permiten "mantener la llama y la inspiración" y resalta la labor de la entidad en su proceso de crecimiento. "En esta etapa yo espero que mi banco me ponga las cosas fáciles y que sea transparente, y yo creo que Santander cumple con estos requisitos". Esta startup, impulsada por Ignasi Aliguer, desarrolla y comercializa una herramienta digital llamada ‘Daarwin’, basada en algoritmos de machine learning y el análisis de grandes volúmenes de datos para ayudar en la toma de decisiones y hacer de la construcción una industria más sostenible, eficiente y segura. "Lo mejor de ser emprendedor es esa capacidad de generar impacto. Nosotros hace 5 años éramos 4 personas y ahora somos 25. Esto me llena de orgullo. Lo peor es lidiar con el riesgo y con el efecto montaña rusa", explica Aliguer.



En el caso de Therminer, la tercera premiada, utiliza el calor disipado por servidores informáticos para calefacción y agua caliente sanitaria en viviendas, además de procesos de calor en industria. Su tecnología de refrigeración avanzada recupera el 90% de la energía consumida en forma de calor, mientras reduce un 95% las necesidades energéticas de refrigeración. "Lo mejor de ser emprendedor es que es un océano lleno de posibilidades, tú eres tu propio jefe y generar impacto. Realmente puedes crear, dejar huella en este mundo", indica Gonzalo García, consejero delegado de la compañía.



Bajo el paraguas de Santander X se desarrollan diversos programas para apoyar el emprendimiento en todas sus etapas. Santander X convoca los premios Awards para seleccionar los proyectos de startups más prometedores de cada país. Santander X Explorer está dirigido a soluciones en fase de pre-incubación para impulsar su potencial: el banco ya apoyado más de 11.800 proyectos (el 45% de los participantes son mujeres) de más de 200 universidades. Y Santander X Launch se enfoca en los proyectos ya desarrollados para que avancen hacia su salida al mercado. En este caso, la ruta de aprendizaje cubre aspectos esenciales y prácticos para construir una empresa duradera y prepara a los equipos para lanzarse con éxito: la planificación y ejecución; diseño de productos, ventas y marketing; o claves para un liderazgo eficaz, entre otros.



Mención especial merecen los retos Global Challenge, en colaboración con Oxentia Foundation, con que la plataforma "desafía" a startups y scaleups a abordar algunos de los problemas de mayor actualidad y relevancia que afronta la sociedad: apoyar a las pymes en el proceso de digitalización (Helping Businesses Prosper); favorecer el acceso al sistema financiero (Finance for All); innovación en el sector de la automoción en movilidad, logística y alternativas de compensación de emisiones (Countdown to Zero); promover una alimentación sostenible o la innovación en la industria alimentaria (Food for the future); nuevas soluciones en el uso del blockchain (Blockchain and Beyond); ideas punteras en el ámbito de la inteligencia artificial (The AI Revolution); respuestas a los desafíos que afronta la sociedad en materia de ciberseguridad (Cyberprotect the Future) o la transformación de la economía a través de las nuevas tecnologías (Transforming the Digital Economy)