Horas previas al día del Orgullo, que se celebra este 28 de junio, un joven disfrutaba de una cena con amigos en un restaurante de Barcelona cuando fue atacado por un homófobo. "¡Córtate un poco, que estás en un sitio público", le gritó el agresor, que consideró que su forma de vestir era "femenina". El joven le respondió que, además de que él vestía como quería, era el día del Orgullo. "Es el día de soltar hostias, te voy a hacer heterosexual a hostias", le respondió, e incitó al joven a salir fuera del local a protagonizar una pelea. "Yo voy a coger mi hamburguesa y sentarme a comérmela con mis amigos. No me tienes que decir nada que yo a ti no te he molestado", le replicó.

“Te voy a hacer heterosexual a ostias”

Hoy mi amigo ha sufrido un ataque en un McDonalds de barcelona por su forma de vestir tan “femenina”. Es irónico que esto pase el mismo día que el pregón del pride pero hay que seguir luchando para acabar con estos actos y estas personas. pic.twitter.com/N4yu9DJIYg — paleo_20 (@paleo_20) 27 de junio de 2019

Uno de sus amigos grabó la escena y la publicó a modo de denuncia en las redes sociales. "Hoy mi amigo ha sufrido un ataque en un McDonald´s de Barcelona por su forma de vestir tan 'femenina'. Es irónico que esto pase el mismo día que el pregón del pride pero hay que seguir luchando para acabar con estos actos y estas personas", sentenció.

Numerosas personalidades mostraron su afecto ante esta agresión homófoba. La escritora Lucia Etxebarria‏ fue una de las primeras en pronunciarse. "Por favor, júrame que no son actores —escribió— Si está historia es real hay que viralizarla ya. El tipo ha cometido varios delitos graves. Amenazas e incitación al odio".



Por favor, júrame que no son actores. Si está historia es real hay que viralizarla ya. El tipo ha cometido varios delitos graves. Amenazas e incitación al odio. — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 28 de junio de 2019

Muchos usuarios comentaron esta situación y lamentaron que, en pleno siglo XXI, todavía exista gente así. "¿Por qué no puede vestir como le de la gana? Dios, qué impotencia. Animo a los dos y a seguir reivindicando y luchando", dijo uno de ellos.