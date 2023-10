El Hospital 12 de Octubre cumple 50 años golpeado por los recortes y la escasez de personal

El Hospital 12 de Octubre celebra esta semana su 50 aniversario, a pocos meses de que se inaugure su nuevo edificio, que ya afronta la última fase de construcción. Este centro, ubicado en el sur de Madrid, es uno de los hospitales de referencia de país y ha recibido numerosos reconocimientos por su acción e investigación. Los recortes y la falta de personal, sin embargo, asfixian sus servicios desde hace varias décadas.

El desgaste paulatino provocado por la degradación de la sanidad pública amenaza la calidad asistencial del hospital, pionero a nivel internacional. Así lo explican a Público diferentes trabajadores del 12 de Octubre, quienes lamentan que los responsables políticos "no hayan aprendido nada de la pandemia" y "la escasez de recursos humanos sea la misma".

A lo largo de la semana, tendrán lugar diferentes eventos conmemorativos como exposiciones culturales, acudirá la banda sinfónica, habrá una exposición de Joaquín Sorolla y también una carrera solidaria. En definitiva, actos para ensalzar el centro. El clima entre los empleados, no obstante, da algunas pistas de las carencias que arrastra.

Una plantilla exprimida

Con el paso del tiempo, ha aumentado el número de servicios, lógicamente la tecnología avanza, pero las manos son escasas. Soledad Casero, delegada sindical de CCOO, recuerda que, durante el período estival, tanto enfermeras como auxiliares se han visto obligados a doblar turnos para cubrir las vacaciones de sus compañeros, "algo que también ocurre cuando hay bajas o reducciones de jornada". Incluso llegan a atender a unos 33 pacientes por persona durante los fines de semana.

Éste, lamentablemente, es un mal que se extiende a todas las unidades; si bien las Urgencias son una de las áreas más al límite, sobre todo a raíz de la reformulación de las Urgencias extrahospitalarias y el recorte de plantilla cometido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en 2022. Ante la falta de médicos en las urgencias rurales y los Puntos de Atención Continuada (PAC), los pacientes recurren a los grandes hospitales para ser atendidos.

También renquea el servicio de psiquiatría. Este mismo verano, en voz del MATS, los especialistas denunciaron que "no se estaban respetando los periodos de descanso con los refuerzos y las guardias", a la vez que pusieron de manifiesto la "sobrecarga" de trabajo, en un contexto donde las patologías de salud mental están en pleno auge.

Desde CCOO, además, se pone el foco en la alta rotación: "La gestión no es buena. Hay muchas personas cubriendo huecos a las que dan los horarios con poca previsión y no pueden organizarse, ni tampoco ofrecer un trato cercano al paciente", informa Casero. Entre tanto, las listas de espera siguen engrosándose. "Yo dudo que se quiten algún día. Lo que pasa que hay muchas que se derivan a servicios privados, a otros centros que lo hacen como peonadas (cobrado por proceso)", señala.

"Lo que está claro es que esto se podría intentar arreglar si se abrieran por las tardes consultas, quirófanos o rayos. No creo que sea necesario estar pagando a centros privados para desahogar las listas de espera cuando hay espacio y aparatos disponibles, pero no hay personal que pueda cubrir esos turnos. El problema es que no se contratan profesionales suficientes", argumenta la representante sindical.

Por ello, considera poco probable que los sanitarios "estén encantados con estas celebraciones". "La gente está quemada, no ha levantado cabeza desde que llegó la covid. Es que no han mejorado las cosas. De hecho, en la pandemia había más personal, pero luego les echaron. De cara la galería, perfecto, pero bien podrían usar esos esfuerzos para ampliar la plantilla. Agradecerían mucho más una palmadita en la espalda", asegura Casero.

En la misma línea, fuentes de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) afirman que los hitos y logros conseguidos son a costa del esfuerzo de los profesionales. "Su apoyo es fundamental. Pese a ser uno de los mejores hospitales, el 12 de Octubre tiene los mismos devenires que el resto: la falta de personal y de contratación", arguyen.

Concretamente, comparan la situación con centros como el Ramón y Cajal o La Paz, donde las carencias se reportan casi semanalmente. "A veces, sería necesario velar por el bienestar de los sanitarios, mejorar la dificultad de recursos y centrarse en el factor humano para que no tengan que dar todo de sí", concluyen en AMYTS.



Miedo a nuevas privatizaciones

El gran miedo de los especialistas es que se reduzca la plantilla con el traslado que tendrá lugar, previsiblemente, a principios de año. La nueva infraestructura dispondrá de 740 habitaciones. Si se convierten en dobles (con dos camas), se mantendrá, prácticamente, el número de camas actuales. Pero si se redujeran "puede que hiciera falta menos personal y eso supondría una merma en el servicio hacia la ciudadanía", advierte Luis López, delegado sindical del MATS.

"Cuando preguntamos, la respuesta de gerencia fue que no se va a contratar a nadie más. Se camina hacia otro modelo hospitalario de atención domiciliaria, como ocurre en Atención Primaria. No siempre, pero a veces por la presión asistencial se dan altas antes de tiempo y luego vuelven enfermos con recaídas. Lo que se pretende es poder atender también a gente en sus casas", detalla López.

En cualquier caso, el temor a que se aproveche esta transición para privatizar servicios como ya se ha hecho con parte del mantenimiento, limpieza y el almacén general, sigue latente.

PRIVATIZACIÓN DEL ALMACÉN GENERAL DEL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

Comienzan las privatizaciones del nuevo hospital 12 de Octubre, de momento 24 puestos de trabajo que se pierden en el almacén.@IdiazAyuso pic.twitter.com/t9gLEnuUeP — sindicato MATS (@matsmadrid) July 28, 2023

Hace poco más de un mes, la Comunidad de Madrid propuso la adjudicación del contrato para el servicio de gestión logística en el 12 de Octubre y sus centros adscritos a Severiano Servicio Móvil S.A. por un importe de casi cinco millones euros. Mientras que, previamente, se había privatizado el control del aire acondicionado.

PRIVATIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO EN EL 12 DE OCTUBRE, ESTAS SON ALGUNAS DE LA CONSECUENCIAS...

Se ha privatizado el mantenimiento de los filtros del aire acondicionado, nadie controla si se cambian o no, ni cada cuánto tiempo hay que cambiarlos...@eruizescudero pic.twitter.com/cEaIN91wju — sindicato MATS (@matsmadrid) June 7, 2023

Ahora, "nadie controla si se cambian o no, ni cada cuánto tiempo" y el resultado, tal y como muestran desde el MATS, son unos filtros absolutamente llenos de polvo y residuos, que pueden convertirse en un foco bacteriano.

Desde la dirección del 12 de Octubre ponen de relieve que el estreno del nuevo edificio "va a contribuir a mejorar la calidad y la atención" a los pacientes. "El Hospital 12 de Octubre se convertirá en el primer hospital con todas sus instalaciones renovadas", detallan a Público.