El ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha dado luz verde a la creación de un sindicato de "trabajadoras sexuales", tal como se recoge en una resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 4 de agosto. El Gobierno del PSOE autoriza de esta manera la creación del sindicato denominado "Organización de Trabajadoras Sexuales", en siglas OTRAS, una organización con sede en Barcelona. La resolución, firmada el pasado 31 de julio por la Directora General de Trabajo, Concepción Pascual, viene a reconocer que la prostitución es un trabajo, teoría que choca frontalmente con la opinión casi unánime entre el movimiento feminista y con las políticas de igualdad que hasta ahora vienen defendiendo los socialistas



La resolución puede ser impugnada ante la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, según recoge el propio texto, aunque hay dudas sobre si aún se está a tiempo de hacerlo, ya que, en principio, la ley fija un plazo de 20 días hábiles —sin contar domingos y festivos— para recurrir. Y justo este miércoles se cumplen los 20 días hábiles.

En cualquier caso, la publicación en el BOE ha causado tanto estupor como indignación entre el movimiento feminista y ahonda en un debate que ya tiene un largo recorrido, el de si la prostitución debe ser o no regulada. "Yo no doy crédito", asegura a Público, Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, y abiertamente abolicionista con respecto a la prostitución. "A mí me gustaría saber si con esta resolución el Gobierno de Pedro Sánchez, que se ha declarado feminista, está reconociendo que la prostitución es un trabajo. Tendrá que explicarlo", añade Soleto.

En ese sentido, el texto, que puede leerse íntegro un poco más abajo, dice claramente: "Se anuncia la constitución del sindicato denominado 'Organización de Trabajadoras Sexuales', en siglas OTRAS". Según la actual legislación laboral, sólo los trabajadores o las trabajadoras pueden formar un sindicato, con lo cual en la práctica el Ejecutivo socialista estaría reconociendo esa condición a personas que ejercen la prostitución, postura contraria a la que ha mantenido la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, abiertamente abolicionista, según escribió en Twitter el pasado 11 de marzo: "La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, si no la esclavitud más antigua y grande de la historia. #LasInvisibles #PSOEAbolicionista".

La prostitución no es el oficio más antiguo del mundo, si no la esclavitud más antigua y grande de la historia. #LasInvisibles #PSOEAbolicionista — Carmen Calvo (@carmencalvo_) 11 de marzo de 2018

Si finalmente la resolución prospera, el sindicato OTRAS tendrá personalidad jurídica propia como cualquier otro sindicato y figurará en el mismo registro que UGT y CCCO, por ejemplo.