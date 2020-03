México se convierte en un mercado simbólico del Banco Santander en su esfuerzo por la igualdad de género.

Santander aboga por la igualdad de género en todos los países en los que opera y su compromiso está ampliamente reconocido, como lo demuestra que ha resultado elegida tres años consecutivos como la empresa mundial que más se esfuerza en esta materia, según el Índice de Igualdad de Género de Bloomberg 2020.



México, como país donde el feminicidio tiene tasas altísimas, se ha convertido en un país símbolo en la lucha contra la violencia machista y por la búsqueda de la igualdad de género. Y en este país, el compromiso de la filial del Banco Santander es absoluto. El 9 de marzo, Banco Santander se sumó a todas las iniciativas del Día de la Mujer, y en México se unió también a la iniciativa #UnDíaSinNosotras, donde mujeres mexicanas se ausentaron de escuelas y centros de trabajo para esta protesta inusual, horas después de la multitudinaria marcha de Ciudad de México. Según cifras oficiales, el país latinoamericano registró en 2019 alrededor de 1.000 asesinatos de mujeres.



"En Banco Santander compartimos el legítimo reclamo de las mujeres sobre su derecho a la seguridad y a la vida, derecho básico para cualquier ser humano, con independencia de su género, identidad o condición social. En este sentido, nuestras colaboradoras están en libertad de decidir su participación en #UnDíaSinNosotras convocado el próximo 9 de marzo, para lo cual contarán con todo nuestra apoyo, solidaridad y respeto. Para buscar garantizar el funcionamiento de nuestros servicios, hablaremos de tomar medidas adicionales para, parcialmente, cubrir sus ausencias", informaba Santander México desde sus canales oficiales en redes sociales, días previos a la manifestación.­



El panorama en la región no es alentador: según el reporte más reciente del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal, la información oficial para 15 países de América Latina y el Caribe muestra que al menos 3.287 mujeres fueron víctimas de feminicidio o femicidio en 2018. Si a estos se suman los datos de los 10 países de la región que solo registran los feminicidios cometidos a manos de la pareja o ex pareja de la víctima, se puede afirmar que el número de feminicidios para el año 2018 fue al menos de 3.529 mujeres.



En este sentido, Banco Santander mantiene un firme respaldo a este tipo de iniciativas, y promueve decenas de proyectos que busquen el empoderamiento femenino, partiendo del hecho de que el 55% de su plantilla son mujeres y que el 90% de sus clientes de inclusión financiera también lo son, por lo cual, garantizar la igualdad de oportunidades en todos los niveles es una prioridad.



Esta hoja de ruta ha sido marcada por Ana Botín, presidenta del Grupo, que se ha convertido en una de las primeras ejecutivas de empresas globales en abanderar el feminismo y promover acciones reales en pro de las mujeres.



“Hoy soy consciente de que decir las cosas públicamente, de forma solidaria con otras mujeres, tiene el poder de cambiar. Soy consciente de estar en una posición privilegiada para hacerlo. Así que, cuando hablo, no lo hago solo por mí misma. Lo hago, junto con la gran mayoría de los hombres que nos apoyan, por todas las mujeres. Por eso mi feminismo es ahora público. Y quizá el tuyo también debería serlo”, aseguró Ana Botín en el verano de 2018, en un artículo en su perfil profesional de LinkeIn.



En el caso de México, el Santander es la empresa en bolsa con mayor equidad de género y será el único banco con una mujer al frente de su Consejo en el país, con la próxima llegada de Laura Diez Barroso Azcárraga como presidenta del Consejo de Administración de Santander México.



A nivel global, el grupo trabaja por la inclusión y por impulsar el talento femenino y, en el marco de sus compromisos de banca responsable, se han establecido una serie de objetivos tales como elevar la presencia actual de mujeres en el Consejo de Administración de un 30% a un nivel de entre el 40% y el 60% en 2021. En este aspecto y desde 2017, se han duplicado las promociones de mujeres a los puestos más altos.



El Santander lidera por tercer año consecutivo el ranking de igualdad de género que elabora Bloomberg (Bloomberg Gender-Equality Index), un prestigioso sello de excelencia internacional para empresas de todo el mundo que mide la dimensión del talento y liderazgo femenino o la igualdad y paridad salarial de género, entre otros aspectos.



Adicionalmente, la entidad está impulsando decenas de programas para incrementar la participación de las mujeres en esferas de decisión, dentro y fuera del banco. Entre los principales destacan el proyecto ‘Mujeres con S’ en España, que ofrece a las participantes recursos y herramientas para desarrollarse y alcanzar metas profesionales. También el programa ‘De mujer a mujer’, una estrategia de mentoring, en el que quince profesionales de Banco Santander acompañan durante seis meses a quince mujeres que han sufrido violencia de género para ayudarlas en su acceso al mundo laboral.



Otro ejemplo llamativo son las becas del programa Santander W50, que este año cuenta con una edición europea de la mano de London School of Economics and Political Science, en Londres. Ofrece a la próxima generación de mujeres líderes formación y herramientas necesarias para avanzar y tener éxito en puestos de liderazgo. En este caso, el plazo para solicitar una de estas becas finaliza el próximo 20 de abril de 2020 en www.becas-santander.com