El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado este viernes que el edificio de Prado 30, antes 'okupado' por La Ingobernable, no acogerá finalmente el Museo Judío de la capital porque "no se ha aportado la documentación justificativa".

"Archivamos el procedimiento. No podemos mantener esta decisión, es un edificio en un entorno privilegiado, pero tal y como anunciamos el proyecto, ahora no será posible porque no se ha podido aportar la documentación", ha manifestado el regidor durante una intervención.

El regidor ha señalado que ahora se buscará otro proyecto de ámbito cultural que sea compatible con el uso dotacional que tendrá también este inmueble.

Fundación Hispano-judía

Alberto Ruiz-Gallardón anunció en 2017 que la entidad sin ánimo de lucro que presidía, la Fundación Hispano-judía, abriría un gran museo en Madrid en 2020. El nuevo uso suponía un cambio radical para el espacio, además, se iba a reservar solo una parte a centro cultural para los vecinos, según las palabras del actual regidor de la capital.

La inversión suponía unos 30 millones de euros de partida para acondicionar el espacio y poner en marcha el museo. Después, Después, se iba a establecer un canon a recibir por la administración local a cambio de permitir el uso de un edificio público, según fuentes municipales

La historia del edificio

Fue el pasado 13 de noviembre cuando la Policía Municipal desalojó este edificio y recuperó el inmueble tras ser autorizada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 16 de Madrid el 7 de octubre de 2019.

El colectivo La Ingobernable llegó al número 39 de la calle Gobernador hace dos años y medio, en mayo de 2017. A lo largo de la campaña electoral de las municipales, una de los mensajes más repetidos por el actual alcalde de la capital fue que sería inflexible contra la 'okupación', especialmente contra el colectivo de la calle Gobernador.

Sobre diversas peticiones vecinales para que Prado 30 albergue un centro de salud, Martínez-Almeida aseguró que las necesidades de los vecinos de centro estarían cubiertas con la construcción de un centro sanitario en la calle Antonio Grilo.