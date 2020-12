El conocido pianista británico James Rhodes ha denunciado a través de su cuenta de Twitter los "insultos y ataques" que ha recibido por parte de algunos perfiles de extrema derecha, como son el del actual eurodiputado de Vox Hermann Tertsch o el del antiguo dirigente de Ciudadanos Juan Carlos Girauta. "Los ataques personales que utilizan el abuso sexual infantil como munición contribuyen a culpar a la víctima". El músico ha asegurado que emprenderá acciones legales contra ellos.

Girauta ha llegado asegurar en Twitter que Rhodes "da más el perfil de abusador que de abusado". Lo ha hecho en una respuesta al ultraderechista Hermann Tetsch, que escribió sobre el pianista: "Su obscena explotación del caché de nene tarado por violado parece dar paso a mamporrerismo más propio de violadores".

Rhodes quiere que Tertsch y Girauta hagan una donación a Save The Children

A estas descalificaciones, Rhodes ha manifestado que "la xenofobia también cruza la línea" y comenzará acciones legales contra Hermann Tertsch y Juan Carlos Girauta. "Ambos tendrán la oportunidad de rectificar, disculparse, retractarse de ciertos tuits y hacer una importante donación a Save The Children". El músico ha explicado que "si no lo hacen, se enfrentarán a procedimientos judiciales". "Estos hechos también han sido denunciados por mis abogados ante la Fiscalía por un delito de odio".

La obsesión de Juan Carlos Girauta por el pianista comenzó a finales de noviembre, cuando citó un tuit de Rhodes en el que bromeaba sobre la apariencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. El antiguo representante de Ciudadanos dijo que el músico es un "bufón del Reino, niño rarito, pesado donde los haya, asesino de Beethoven". Rhodes contestó: Tertsch y tú deberían empezar un club para fascistas borrachos y solitarios. Entonces podrán escucharse unos a otros sin molestar al resto".

Girauta decidió responder de nuevo y calificar a Rhodes como un "señor zascandil". También aprovechó para realizar un comentario clasista. "No me tutee. La única relación que podríamos mantener es que usted me sirva un cortado". Y continuó: "España ya sufre la pandemia y a Sánchez. Añadir sus chorradas resulta excesivo".