¿Por qué a Jesús Quintero se le llamaba 'El loco de la colina'?

Se fue 'El loco de la colina'. Se fue Jesús Quintero a sus 82 años, maestro de la entrevista y todo un icono de la televisión y la radio de nuestro país. Sus inconfundibles entrevistas de autor llevan la impronta de sus silencios, breves paréntesis en los que el tiempo parecía detenerse y el entrevistado procedía a la confesión.

Jesús Quintero no entrevistaba: él conversaba. Lo suyo no eran cuestionarios, lo suyo era una puesta en escena, un juego de miradas, una media sonrisa. Toda una liturgia al servicio de lo no contado, de aquello que su interlocutor prefería preservar. Pero al final no había filtros posibles.



El saber hacer de Quintero al micrófono le convirtió en un asiduo de las pantallas y las ondas, programas como El hombre de la roulotte, Trece noches o El perro verde testimoniaron su talento como entrevistador.

Cabe preguntarse, sin embargo, cuál es el origen de su alias. Un sobrenombre que data de 1982, cuando el periodista onubense presentaba el programa Para mayores, sin reparos, epígrafe que a Quintero nunca terminó de convencer.

Un día, mientras improvisaba en las ondas, sonó la canción de los Beatles The Fool on the Hill, tema que encandiló al presentador que no dudó en compartir con los oyentes en directo que así es como se sentía, por lo que decidió cambiar el nombre del espacio y, de paso, el suyo propio.